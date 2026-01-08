Este miércoles se desarrolló en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) una reunión para evaluar la situación de déficit hídrico en algunas regiones del territorio nacional. Al término del encuentro, las autoridades dieron una conferencia de prensa que estuvo encabezada por el subsecretario del MGAP, Matías Carámbula.

Si bien el pedido de las gremiales rurales era la declaración de la emergencia agropecuaria para la zona centro-sur y sureste del país, por el momento, Carámbula anunció la instalación de “una mesa de trabajo” para el monitoreo “permanente” de la situación. En ese sentido, se fijó como plazo el próximo martes 13 de enero para “profundizar en el diagnóstico”; ese día, en un nuevo encuentro, se “tomarán las decisiones”.

Según explicó Carámbula, en la mesa de trabajo, además del MGAP, estarán representados, entre otros, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). “Con base en la información científica, [se buscará] caracterizar y monitorear la situación climática, en particular de déficit hídrico, en varias zonas de nuestro país, principalmente al sur del río Negro”, señaló.

El subsecretario del MGAP reconoció que “en algunas zonas” el panorama “empieza a ser preocupante”. En ese marco, se solicitó a todas las unidades ejecutoras del ministerio que hagan “una lista de acciones concretas” para poner en práctica en el marco de la crisis hídrica. Este conjunto de medidas se sumará a las propuestas que el MGAP recibirá de las gremiales rurales en una reunión prevista para este viernes, previa al encuentro definitorio del próximo martes.

“Para el ministerio es importante que las gremiales sean parte del proceso, que aporten su diagnóstico sobre la situación y propuestas de acciones y medidas que entiendan pertinentes”, resaltó Carámbula.

El jerarca agregó que, en la anunciada mesa de trabajo, el ministerio también se propone avanzar en una agenda “coordinada y articulada con los gobiernos departamentales”. “Muchos de ellos están tomando acciones frente a la situación de déficit de agua, en algunos casos para consumo humano y para consumo animal”, mencionó.

Las medidas económicas que se están evaluando

Según Carámbula, la ventana de tiempo que se abrió hasta el próximo martes responde a que, ante la eventual declaración de emergencia agropecuaria, el MGAP debe “tener claras las acciones que se van a desarrollar”, dado que la declaración no conlleva de forma automática la implementación de una serie de acciones. Más allá de eso, el jerarca aseguró que existe otro paquete de medidas que no necesariamente requieren la declaración de emergencia.

En ese sentido, el subsecretario del MGAP dijo que ya se están llevando a cabo “acciones políticas” para “aliviar la situación” de los productores afectados, por ejemplo, la “postergación” de los pagos al Banco de Previsión Social (BPS) y la habilitación de herramientas financieras por parte del Banco República. Carámbula mencionó el rol que desempeñó en la última sequía el instrumento BROU Microfinanzas. Apuntó que el ministerio también está trabajando, en diálogo con las intendencias, en la posibilidad de postergar el pago de la contribución rural.

Entre las medidas que sí necesitan la declaración de la emergencia agropecuaria, está el acceso al Fondo Agropecuario de Emergencia. En ese sentido, y teniendo en cuenta las dificultades financieras que enfrenta este fondo, Carámbula aseguró que a partir de gestiones realizadas ante Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas se ha logrado “garantizar” las eventuales necesidades que tenga el MGAP para atender “la situación de emergencia”.

Carámbula sostuvo que la situación actual del Fondo Agropecuario de Emergencia “no impide que se pueda considerar un refuerzo presupuestario” o que, de manera independiente, se pueda destinar una “partida de Rentas Generales” que esté “asociada” a la situación de emergencia.

Con relación a las acciones de atención en el territorio, Carámbula anunció que, de acuerdo al “diagnóstico de cada una de las regiones”, se solicitará la colaboración del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), por su “capacidad logística”, en escenarios de “distribución de agua tanto para la producción como para el consumo”.

Asimismo, más allá de lo coyuntural, el jerarca resaltó la importancia de “modificar la cuestión estructural” en el acceso al agua. En ese marco, destacó la puesta en marcha del Plan Nacional de Riego, así como de distintos programas y convocatorias que se vienen impulsando desde la cartera en materia de la lechería, la ganadería familiar y la granja.

Las críticas de las gremiales rurales

“Desilusión”. Así definió el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, el anuncio realizado este miércoles por el MGAP. “Desde la Federación Rural esperábamos que se declarara la emergencia y que, a partir de ahí, se activaran acciones”, señaló a la diaria; y sostuvo que en este momento es importante que, “en mayor o en menor medida, se comiencen a habilitar” determinados instrumentos dado que en la “zona crítica” la situación de sequía “no se arregla con una lluvia”.

“Ojalá venga alguna lluvia en el fin de semana, pero en las zonas más críticas los efectos van a seguir porque el déficit es muy grande y en esta época el agua se va rápido; se requiere mucha agua para que se solucione estructuralmente”, afirmó Normey.

Por su parte, el presidente de la Asociación Rural, Rafael Ferber, dijo a la diaria que “la lógica” marca que “hay zonas en las que ya se debería tener algún tipo de paliativo”. En ese sentido, mostró su expectativa por las explicaciones que se puedan dar desde la cartera en el encuentro que mantendrán este viernes.

“Hicieron una conferencia de prensa para anunciar una mesa de trabajo que es el Comité de Emergencia que funcionó en todas las emergencias”, cuestionó, por su parte, el exdirector de la Granja del MGAP, el dirigente colorado Nicolás Chiesa. En diálogo con la diaria, Chiesa dijo que el ámbito que se anunció este miércoles siempre funcionó “para asesorar al ministro en los distintos temas” coyunturales que debe abordar la cartera.

Asimismo, Chiesa criticó que se empiece a realizar este trabajo “recién en enero”, dado que, por las características del año pasado, “ya se sabía” que se podían dar este tipo de dificultades. “El ministerio no nació el primero de marzo. Los que cambiaron son los jerarcas, [pero] los funcionarios tienen historia, entonces, no se puede llegar a enero y ‘ver qué vamos a hacer’”, resaltó.

Sobre las dificultades en Canelones, su departamento, Chiesa dijo que hay granjeros que “se quedaron sin agua” y tienen “poca caja” debido a los bajos precios que hubo durante el pasado año por el exceso de oferta. Señaló que en los rubros de producción animal hay productores que se “están comiendo la reserva forrajera de invierno”, y en algunos casos también les está “faltando el agua”.

La visión meteorológica

La presidenta de Inumet, Madeleine Renom, aseguró luego de la reunión de este miércoles en el MGAP que la falta de lluvias todavía no encuadra para su caracterización como un “fenómeno de la niña”. La meteoróloga explicó que la actual ausencia de precipitaciones “terminaría entre fines de enero o febrero”, pasando a una situación de lluvias neutra o “con mayor probabilidad” de que tenga lugar un fenómeno de “el niño”, caracterizado por el aumento de lluvias.

“Para este fin de semana se espera un evento de precipitación, sobre todo, en el sur del país. Una precipitación intensa, donde los mayores acumulados irán en dirección noroeste y sureste, lo cual va a favorecer en la región sur-este y este del país”, anunció, en referencia a las áreas afectadas por el déficit hídrico.