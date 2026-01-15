El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla para este jueves por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, debido a una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable.

En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. La alerta comienza a las 14.30.

Principales localidades afectadas