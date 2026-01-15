El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla para este jueves por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, debido a una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable.
En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. La alerta comienza a las 14.30.
Principales localidades afectadas
- Artigas: Baltasar Brum, Bella Unión, Cainsa, Colonia Palma, Coronado, Diego Lamas, Franquía, Mones Quintela, Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim y Tomás Gomensoro.
- Colonia: todo el departamento.
- Flores: Andresito, Cerro Colorado, Ismael Cortinas, La Casilla y Trinidad.
- Florida: 25 de Agosto, Cardal e Independencia.
- Paysandú: Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.
- Río Negro: Algorta, Bellaco, El Ombú, Fray Bentos, Gartental, General Borges, Grecco, Los Arrayanes, Menafra, Nuevo Berlín, Paso de los Mellizos, Tres Quintas, Villa María y Young.
- Salto: Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.
- San José: Capurro, Ecilda Paullier, Juan Soler, Kiyú-Ordeig, Libertad, Mal Abrigo, Puntas de Valdez, Rafael Perazza, Rodríguez, San José de Mayo y Villa María.
- Soriano: todo el departamento.