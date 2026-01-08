El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial, que empezará a regir desde el viernes, con una desmejora en las primeras horas del día, que inicialmente afectará el norte del país.

Luego se extenderá hacia el centro y este, con posibles precipitaciones abundantes y tormentas fuertes con rachas de viento fuerte. Durante la jornada se pronostica la acumulación entre 60 y 100 milímetros de lluvia.

Para la madrugada del sábado se prevé la formación de un ciclón extratropical, lo que producirá precipitaciones “con acumulados que podrían alcanzar nuevamente valores de entre 60 y 100 milímetros”.

A su vez, se pronostican vientos de “componente este al sector sur entre 40-60 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60-80 kilómetros por hora y ocasionalmente superiores”.

Los fenómenos afectarán principalmente al sur del Río Negro, con mayor intensidad en el este. A partir de la madrugada del domingo comenzarán a verse mejoras en las condiciones, que iniciarán en el litoral oeste.