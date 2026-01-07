El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica amarilla por tormentas puntualmente fuertes. Una perturbación atmosférica, asociada a una masa de aire húmeda e inestable, afecta el país generando este fenómeno y en las zonas afectadas se podrá registrar intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes.

La alerta abarca zonas en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Durazno, Paysandú, Rivera, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres. En Cerro Largo y Rivera, la advertencia rige para la totalidad del territorio.

Para Artigas, las localidades afectadas son Baltasar Brum, Bella Unión, Bernabé Rivera, Cainsa, Coronado, Diego Lamas, Franquia, Javier de Viana, Paso Campamento. Se suman Portones de Hierro y Campodónico, Santa Rosa del Cuareim, Sequeira, Tomás Gomensoro y Topador.

En Durazno, se verán afectadas Blanquillo, La Paloma y Las Palmas. Por otro lado, en Paysandú la advertencia es para Cerro Chato, Gallinal y Tambores mientras que en Treinta y Tres la alerta es para Santa Clara de Olimar.

Para Salto, las localidades incluidas son Arapey, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia Itapebí, Fernández, Lluveras y Migliaro. La advertencia también cubre Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.

En Tacuarembó, las zonas afectadas son Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla y Paso del Cerro. También están bajo alerta Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

