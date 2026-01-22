Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

“Lo bueno, si breve, dos veces bueno”, dice un refrán. Pocos días después de firmado el tratado Mercosur-Unión Europea (UE), la Eurocámara, por una diferencia de 10 votos en más de 600 legisladores, aprobó remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE para que evalúe si la base jurídica de este respeta los tratados del bloque. Para el ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, esta resolución no significa una congelación del tratado pero sí una demora que no estaba prevista, que podría rondar “entre 18 y 24 meses”. Desde la Comisión Europea se criticó la decisión del parlamento, y ya hay voces que reclaman una aplicación de forma provisional del tratado, pese a los riesgos que eso conlleva. Para Lubetkin lo que hay que hacer ahora es “seguir adelante, y con mucha fuerza, con la ratificación del acuerdo”.

Otra polémica se generó a partir de que el Poder Ejecutivo cambió la forma de actualizar la base de prestaciones y contribuciones (BPC), que pasa a ajustarse desde el 1º de enero por el índice de precios del consumo (IPC) y no por el índice medio de salarios (IMS), tal como lo había implementado el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2021. Todos los gobiernos del Frente Amplio se comportaron de la misma manera, y el actual Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que “en el mundo es más frecuente que los umbrales y las franjas de los impuestos directos se ajusten en función de la variación de los precios al consumo”. Sin embargo, voces de la oposición criticaron que la medida tiene un afán recaudatorio porque impacta en las franjas del IRPF. Una nota más técnica y explicativa del asunto se puede leer en el suplemento Economía.

Para seguir con temas económicos y de mundo, nuestra compañera Lucía Barrios entrevistó a Gabriel Papa, Marcos Soto y Marcel Vaillant, expertos a los que consultó sobre la inserción internacional del país a casi un año de la asunción del nuevo gobierno y en un escenario global “fragmentado y adverso”. Si bien destacaron la continuidad de una línea histórica del país en materia de política exterior, que se conserva pese a los cambios de partido en el gobierno, consideraron indispensable que la inserción internacional debe convertirse en resultados económicos concretos, y ese es el principal desafío del gobierno de Yamandú Orsi.

Por fin llegó el presidente estadounidense al Foro de Davos, en Suiza, donde volvió a referirse a Groenlandia, ya que mantuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, el ex primer ministro neerlandés Mark Rutte, y afirmó que lograron entenderse “para un futuro acuerdo con respecto” a esa isla “y, de hecho, a toda la región ártica”. De concretarse el acuerdo, el mandatario de la Casa Blanca no impondrá los aranceles que debían entrar en vigor en febrero a varios países europeos. En Suiza también habló el presidente argentino, Javier Milei, quien en el tono profético que a veces adopta dijo que “América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagará su deuda civilizatoria, como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y en los valores judeocristianos”.

