El Poder Ejecutivo cambió la forma de actualizar la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) –la unidad que sirve para ajustar impuestos, ingresos y afines–; en vez de hacerlo por el índice medio de salarios (IMS) –como lo implementó el gobierno de Luis Lacalle Pou desde 2021–, a partir del primero de enero lo hace por el índice de precios del consumo (IPC). La Ley 17.856, de diciembre de 2004 –el último año del gobierno de Jorge Batlle–, fue la que creó la BPC, y en su tercer artículo establece esas dos alternativas para calcularla. ] Este cambio le sumó más decibeles de ruido a la oposición, y varios de sus dirigentes salieron a criticar la medida, porque implica que el salto del mínimo no imponible para el IRPF [Impuesto a las Rentas de las Personas Físicas] y el IASS [Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social] sería menor si se hubiera mantenido el cálculo en base al IMS –y generaría menor recaudación–. El mínimo del IRPF pasa de 46.032 pesos a 48.048 pesos, y el del IASS, de 59.184 pesos a 61.776 pesos.

El Ministerio de Economía y Finanzas argumentó en un comunicado que “en el mundo es más frecuente que los umbrales y las franjas de los impuestos directos se ajusten en función de la variación de los precios al consumo”. “La actualización de la BPC, siguiendo la evolución de inflación, permite preservar el poder adquisitivo real de las prestaciones. También mantiene el valor de mínimos y franjas del IRPF e IASS alineados con la evolución del costo de vida”, se sostuvo en el comunicado.

Abdala: “Este ajuste fiscal lo paga la clase media y el trabajador”

El diputado blanco Pablo Abdala señaló en rueda de prensa que el cambio es “una nueva confirmación de un nuevo ajuste, en este caso, un ajuste fiscal, a pasividades y a salarios, por la vía del ajuste de la BPC y, por lo tanto, de la estructura de aporte tanto del IRPF como del IASS”. Agregó que lo que hizo el gobierno es legal pero, de las dos vías que tiene para ajustar, “escogió la más le conviene al fisco, que va a permitir que más trabajadores se incorporen al pago del IRPF y más pasivos al pago del IASS, que estaban liberados del pago de esos impuestos hasta este momento, y que más trabajadores que ya pagaban, paguen más”.

“Evidentemente, acá hay un afán recaudatorio, que tiene que ver –y por eso no nos sorprende mucho– con lo que ya discutimos en relación al aumento de la contribución al Fonasa y al aumento de la tarifa de OSE, de más del doble de la evolución de la inflación, señaló. El diputado agregó que antes del cambio, cuando se ajustaba la BPC de acuerdo al IMS, “el efecto era neutro: el salario aumentaba tanto, y los impuestos asociados al salario aumentaban en igual proporción”. Abdala señaló que “este ajuste fiscal lo paga la clase media y el trabajador”.

“El gobierno está tratando de recaudar por todos lados”, y es “el Uruguay del trabajo el que está pagando” dijo a la diaria el senador blanco Sergio Botana. Señaló que “es obvio que un impuesto sobre el salario” se debe reajustar por el IMS, “en cualquier circunstancia”, y eso hace que el impuesto sea “neutro”. “Pero por el nivel de sobregasto que tienen [en el gobierno], se ven obligados a encarecer la energía, el agua, las comunicaciones y tratan de financiar un poquito de la salud con menos devolución del Fonasa”, señaló Botana. Agregó que este cambio ya era “previsible” cuando se debatió el presupuesto quinquenal, “con un nivel de gasto importante”.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez recordó a la diaria que en 2016 ya había criticado esta forma de calcular la BPC y había “denunciado que era un ajuste fiscal encubierto”. Incluso, en ese año presentó un proyecto de ley para que la BPC se actualice solamente por IMS, ya que así “las franjas se corren en el mismo término que el incremento salarial, por lo tanto, no se produce ese efecto de que más personas pasan a pagar el impuesto”.

El diputado aseguró que por ese motivo el gobierno de Lacalle Pou hizo el cambio para calcularlo por el IMS, entonces, “no había más gente que pagara el impuesto”. Para Rodríguez, es claro que el cambio que hizo el actual gobierno en ese sentido implica que más gente pasará a pagar el impuesto, por lo tanto, “hay mayor recaudación y es un ajuste fiscal”. “¿Es legal? Sí, la ley permite hacerlo, pero es en contra del asalariado y, en este caso, también del jubilado. Entonces, es un nuevo mazazo para la clase media”, finalizó.

Otero: la BPC se ajusta todos los años, “de una manera o de otra”

Por otro lado, el diputado del oficialismo Gabriel Otero subrayó a la diaria que volvió el Frente Amplio (FA) y, “entre las cosas que vuelven a los mismos criterios en materia de política económica, es que el ajuste de la BPC pasa a ser a través del IPC”. “En el entendido de que el IPC, la inflación o como se le quiera llamar –‘la carestía’, se le decía antes– le toca parejo a todo el mundo. En ese sentido, no tiene tantas asimetrías como el IMS, que tiene sus bemoles, dependiendo quién gobierna, si es alto o bajo; en el caso del IPC, viene en baja, y es un buen criterio que, insisto, ya fue usado por el FA”, subrayó.

En cuanto a las críticas de la oposición, que ven fines recaudatorios y lo catalogan de “ajuste”, el diputado del FA dijo que no tienen “sentido”, porque la BPC se ajusta todos los años, “de una manera o de otra”. Agregó que la cuestión política de fondo es “un criterio bastante más justo”, porque “a todo el mundo le llega el IPC de manera igualitaria”. Sobre lo dicho por Rodríguez, que el cambio afecta a la clase media, Otero dijo que para él “hay sólo dos clases: la opresora y la obrera”, por lo tanto, el diputado colorado “está equivocado”. De todos modos, señaló que “efectivamente, se mueve la franja” del IRPF, por lo tanto, insistió con que se “acomoda una situación que tenía asimetrías”.