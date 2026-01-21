“Lo que se plantea no es ni la congelación ni la liquidación del acuerdo que se firmó el día sábado”, afirmó el canciller Mario Lubetkin en rueda de prensa, convocada al mediodía de este miércoles, tras conocerse la decisión del Parlamento Europeo de remitir el acuerdo con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).

Con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, los legisladores de la Eurocámara se pronunciaron a favor de solicitar al tribunal que dictamine si el acuerdo UE-Mercosur respeta los tratados del bloque europeo. Las bases jurídicas, tanto del acuerdo de asociación como del acuerdo comercial interino –que se pondría a consideración del Parlamento Europeo para su ratificación–, serán “ahora objeto de evaluación por la Corte”, explicó la Eurocámara. “El Parlamento Europeo continuará examinando los textos, a la espera del dictamen del tribunal. Después, deberá decidir si da su aprobación o no al acuerdo”, agregó.

Lubetkin afirmó que “no es un congelamiento”, sino, en todo caso, una “postergación de los tiempos de ratificación del Parlamento Europeo para que entre en funciones”. No obstante, señaló que, para tener claro “qué es lo que va a pasar ahora”, “tenemos que hablar con las autoridades europeas, que, sin duda, quienes estaban y lucharon a favor de concretar esto también deben estar afectados, como estamos afectados todos nosotros”. Por ahora la cancillería no ha dialogado ni con sus pares del Mercosur ni con las autoridades de la UE. Estos últimos, explicó Lubetkin, están concentrados en la cumbre de Davos.

El canciller subrayó la escasa diferencia de votos en la aprobación de la solicitud: “Apenas diez votos en un Parlamento de más de 700 integrantes, y con una votación interesante, transversal. Todos los partidos políticos votaron para un lado o para el otro, tanto de izquierda como de derecha”. Para Lubetkin, es un ejemplo de “cuán compleja está la sociedad europea en el tratamiento de estos temas”.

“Nosotros teníamos la información hace algunos días de que la tendencia iba mal, pero teníamos la confianza de que se iba a ir recuperando; efectivamente, la diferencia fue de diez votos en 700 y tanto, por lo tanto, la información no estaba mal”, dijo el canciller, y reconoció que “hay diferentes movimientos” de actores que están en contra del acuerdo y “no hay sorpresa”, ya que “este acuerdo no se hizo con la unanimidad de Europa”.

“Tenemos pocas dudas de que finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó”

Con base en los antecedentes, el canciller sostuvo que el tribunal “se toma entre 18 y 24 meses para dar su parecer”. Recordó que hubo dos casos “muy parecidos temáticamente”, los acuerdos de la UE con Canadá y Singapur, respecto de los cuales “el Tribunal de Justicia falló absolutamente a favor”. Por lo tanto, aseguró: “Nosotros tenemos pocas dudas de que finalmente el Tribunal de Justicia ratifique lo que se firmó el sábado”.

“Yo lo que digo es qué tenemos que hacer nosotros, además de hablar con las autoridades europeas: lo primero es seguir adelante, y con mucha fuerza, la ratificación del acuerdo”, consideró el canciller, quien calificó de “tropezón” la resolución del Parlamento Europeo. “Tropezones que nos tienen que dar más fuerza para que este sea el primer país que ratifique el acuerdo”, afirmó.

Lubetkin señaló que los países del Mercosur deberán jugar “más activamente”, en acuerdo con las autoridades europeas, “para convencer a esos parlamentarios europeos, en la medida de nuestras posibilidades”. “Nosotros no tenemos que ser pasivos, tenemos que ser activos”, aseveró. En ese sentido, consideró que con la ratificación del acuerdo en los cuerpos legislativos sudamericanos “vamos a tener otra fuerza completamente diferente”.

En el Parlamento uruguayo, Lubetkin resaltó la “convicción total de las grandes fuerzas políticas” con el acuerdo, transmitida en la última comparecencia de la cancillería ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. “Yo creo que cuando se da este tipo de tropezones tenemos que ser más fuertes y estar más unidos que nunca sobre este tema”, reiteró.