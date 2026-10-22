Celsa Puente: “Uruguay tiene problemas estructurales de segregación territorial” y “la educación recoge eso”

La directora del Instituto Nacional de Evaluación Educativa se refirió a los resultados del informe Aristas Media 2025, que mostraron un deterioro en el desempeño de estudiantes de noveno año en lectura y matemática.

Celsa Puente, integrante del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) y exdirectora general de Educación Secundaria, dialogó con Panorama informativo de la diaria Radio sobre los resultados del informe Aristas Media 2025, que evalúa el desempeño educativo de estudiantes de noveno año –lo que antes de la transformación educativa era tercero de Ciclo Básico– y de los docentes de los centros educativos seleccionados para la muestra. Los resultados muestran un deterioro en el desempeño de los estudiantes tanto en lectura como en matemática en liceos públicos y privados a nivel nacional y un estrés laboral mayor para los docentes que se desempeñan en contextos desfavorables.

En este marco, Puente dijo que la evaluación –que se aplicó en 2018, 2022 y 2025– advierte “una tendencia que habla del deterioro de los aprendizajes”, algo que enmarcó en que “Uruguay tiene problemas estructurales que se relacionan con la segregación territorial” y “la educación recoge eso”. Señaló que las instituciones educativas están localizadas de forma que la población que asiste a los centros educativos se vuelve “homogénea”, lo cual genera “una brecha que es dañina”. La jerarca puntualizó que, en cambio, el objetivo de la educación debería ser “crear un grupo de clase variado que permita el vínculo entre estudiantes que vienen de diversos contextos”.

Puente explicó que la segregación territorial se ve reflejada en los resultados educativos, en la medida en que “el porcentaje de mejores condiciones sociales va a los centros educativos privados” y “eso genera brechas enormes entre los centros que reúnen a la población que antes ni siquiera llegaba a los centros” de estudio. En esa línea, afirmó que, así como las personas de contexto socioeconómico bajo se concentran en ciertos centros educativos, las clases altas también permanecen “en una burbuja”, mientras que la educación “debería ser una oportunidad para explorar esas otras formas de estar en el mundo”. Puente reconoció que se trata de “un gran desafío” que debe enfrentarse desde la política pública.

El nivel de formación docente

El documento presentado señala que 55% de los directores, 71% de los adscriptos, 49% de los docentes de Matemática y 65% de los de Idioma Español cuenta con formación terciaria completa, con lo cual se advierte una carencia en la formación docente para algunas asignaturas. Sobre ello, Puente indicó que “el sistema guarda ciertas perversidades”, en tanto “se van abriendo centros educativos y se necesita traer docentes”, y “eso hace que en asignaturas donde hay pocos docentes formados muchos estudiantes empiecen a trabajar y luego por la carga horaria no puedan terminar su carrera”.

Con relación al debate sobre la eliminación de la repetición, Puente –que se expresó en contra, conceptualmente, de la herramienta– afirmó que “el cambio no puede resumirse en un cambio de reglamento de evaluación y pasaje de grado”, y advirtió que “hay que armar una oferta interesante de acompañamiento a los estudiantes”.

“La irrupción de las pantallas ha sido vigorosa” y ha “disminuido la conversación”

Por otra parte, con relación a los beneficios que señala el informe de Aristas sobre el desempeño educativo que presentan los estudiantes interesados en la lectura y consultada sobre qué se puede hacer para incentivar la lectura, Puente indicó que “hay estrategias que se pueden hacer a nivel institucional” y que “hay que tratar de seducir sin imponer”. En esa línea, afirmó que “la irrupción de las pantallas ha sido vigorosa” y que ha “disminuido la conversación” a causa de ello.

Con relación a la utilización de la inteligencia artificial como una posible herramienta educativa, la directora del Ineed dijo que no hay que “demonizarla” y que la cuestión es pensar “críticamente” sobre los resultados que obtenemos a través de ella. Además, planteó que hay que trabajar con los docentes para que se haga un “buen uso” de la tecnología en el aula.