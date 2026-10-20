AFE cedió a ANEP un terreno en comodato para construir el tercer liceo de San Carlos

La Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) firmó este lunes con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) un comodato por 30 años de una parte del terreno de la antigua estación ferroviaria de San Carlos para construir el liceo 3 de la ciudad. Esto implicó rescindir un comodato suscrito en 2022 con la Intendencia de Maldonado (IDM) por este terreno.

El acto se llevó a cabo en el liceo 1 de San Carlos, con la participación del presidente de AFE, Ernesto César Estrada, el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el intendente Miguel Abella. Las autoridades destacaron el avance que esto representa para concretar un reclamo de años de la comunidad carolina.

El área cedida a la ANEP tiene una extensión de 2.800 metros cuadrados y forma parte del predio de la antigua estación ferroviaria. La operación fue autorizada por el directorio de AFE mediante una resolución del 11 de setiembre de este año. En el documento, al que accedió la diaria, AFE autorizó la rescisión del comodato celebrado con la IDM en setiembre de 2022 respecto de la fracción 3 del plano del ingeniero agrónomo Juan Bonilla, con frente a la calle Andalucía, en el barrio Asturias, y concedérsela a la ANEP por 30 años. A su vez, resolvió otorgar en comodato a la IDM las fracciones 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del mismo plano, en el marco del proceso de regularización y puesta en valor patrimonial en dicha área.

El comodato se concretó casi dos años después de que la ANEP presentó el proyecto arquitectónico. La obra fue adjudicada el martes 13 por el Consejo Directivo Central de la ANEP a la empresa Impacto Construcciones SA, tras un proceso iniciado en 2025. El monto de la adjudicación supera los 106 millones de pesos y se financiará con recursos previstos en el presupuesto nacional aprobado.

La resolución de adjudicación prevé distribuir el financiamiento de la obra entre 2027 y 2028, luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo acepte extender por 12 meses el plazo del préstamo destinado a inversiones educativas, informó Punta News. Para 2027 se asignaron 53,2 millones de pesos, con cargo a fondos de endeudamiento externo y para 2028, 53,8 millones de pesos aportados con recursos locales vinculados al programa de financiamiento. La firma del contrato con la empresa constructora quedará sujeta al control previo del Tribunal de Cuentas.

El liceo abrirá a principios de 2028, según Caggiani

El presidente de AFE dijo en una rueda de prensa que esta acción se inscribe en una política social del organismo orientada a “identificar predios que no tienen hoy una utilidad ferroviaria, para que en su totalidad o en parte puedan ser utilizados con una finalidad social, al servicio de la comunidad”. En ese sentido, Estrada se refirió al convenio marco de cooperación suscrito en junio pasado con la IDM, que busca “actualizar el inventario de propiedades [de AFE] porque hubo predios que fueron dados en comodatos a la IDM”.

También en una rueda de prensa, Caggiani informó, por su parte, que la construcción “demandará más de un año” y estimó que “para principios de 2028 haya estudiantes aprendiendo”, pero no anunció aún una fecha para el inicio de las obras. El proyecto arquitectónico contempla un edificio de dos plantas, con nueve aulas, laboratorios y espacios comunes, con capacidad para 600 estudiantes, distribuidos en dos turnos.

Abella, en tanto, valoró que el proyecto haya mantenido su continuidad a lo largo de diferentes períodos de gobierno y destacó que “es necesario este liceo para San Carlos y que sea instalado en esta zona, donde está el crecimiento urbano”. Según informó la IDM en un comunicado, en mayo pasado Caggiani, Abella y el secretario general de la IDM, Álvaro Villegas, firmaron una carta en la que expresan “su voluntad” de avanzar en la concreción de proyectos de cooperación mutua en el marco de sus competencias.