Obras del liceo 2 de Piriápolis comenzarían en marzo: cómo será el edificio y qué papel tendrá en la comunidad

El presidente de ANEP, Pablo Caggiani, presentó el anteproyecto este jueves; también habló sobre la construcción de liceos en el barrio fernandino Cerro Pelado y en San Carlos.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, presentó este jueves al intendente Miguel Abella y al Municipio de Piriápolis el anteproyecto para la construcción del reclamado segundo liceo del balneario. En principio, el gobierno nacional prevé asignar 120 millones de pesos para la construcción del edificio, que se ubicará en un predio cedido en comodato por la Intendencia de Maldonado (IDM) en la esquina de la avenida General Artigas y Rincón, frente al parque La Cascada.

La obra se ejecutará a través de la Corporación Nacional para el Desarrollo, mediante una licitación pública que se abrirá en octubre próximo, una vez que se ultimen los detalles del proyecto arquitectónico, dijo Caggiani a la diaria, para aclarar que la inversión final se determinará tras el llamado a licitación. “Si todo funciona bastante bien, en marzo estarían iniciando las obras”, estimó.

Entretanto, se acordó que el municipio de Piriápolis y el Departamento de Movilidad de la IDM trabajen en un plan de intervenciones para garantizar la seguridad vial en torno al futuro centro educativo.

Alivio para el liceo 1

La construcción del nuevo liceo aliviará la saturación que padece el liceo 1 José Luis Invernizzi. La nueva infraestructura absorberá a gran parte de los estudiantes que ahora asisten al único centro de secundaria del balneario, que ha recurrido al uso de aulas prefabricadas para responder a la creciente demanda.

Caggiani detalló que las 11 aulas comunes proyectadas permitirán la apertura de al menos dos turnos para albergar un total de 22 grupos. Además, al reducir la matrícula del actual liceo, se podrán ejecutar obras de mantenimiento que estaban pendientes y que “son muy difíciles de implementar” con la actual masa estudiantil.

Por otra parte, Caggiani dejó abierta la posibilidad de que algún día el nuevo liceo ofrezca propuestas compartidas con la Universidad Tecnológica del Uruguay, como ocurre en el liceo de San Luis (Canelones). También “hay conversaciones” para ofrecer formación en gastronomía, aunque consideró que avanzar en esto es, por el momento, prematuro.

Cómo será el nuevo liceo

El diseño plantea una infraestructura dividida en tres niveles principales –subsuelo, planta baja y nivel 2– articulados para organizar el flujo educativo, administrativo y de servicios, según la memoria descriptiva del proyecto, a la que accedió la diaria.

La actividad central se concentrará principalmente en el piso superior, donde se ubicarán 11 aulas. La planta baja albergará los espacios formativos específicos, como la biblioteca, el laboratorio de informática y robótica y la sala para el asistente de laboratorio. Los laboratorios de ciencias, en tanto, se distribuirán entre la planta baja y el subsuelo.

Dadas las características topográficas del terreno, se optó por un partido arquitectónico que consta de un bloque al suroeste de dos niveles, otro bloque al noreste de un nivel y, como conexión entre ambos, un bloque al centro de doble altura por el que se accede, detalla el documento. Añade que la circulación horizontal de los distintos locales será mediante “corredores de simple y doble crujía” y la vertical mediante escalera y ascensor.

En tanto, la estructura general “será en hormigón armado, con la envolvente exterior en albañilería tradicional de muro doble y los muros interiores serán con tabiques de placa cementicia. La cubierta del bloque suroeste será horizontal, en hormigón armado, y los bloques centrales y noreste serán de panel multicapa y cielorrasos desmontables”.

Pensar otras necesidades de los estudiantes

El presidente de ANEP destacó el anuncio de este jueves como cierre de un largo proceso que se extendió “por más de diez años” y que cuajó gracias al trabajo conjunto con el actual gobierno departamental y la comunidad educativa. En particular, dijo que “se ha trabajado muy bien” con la IDM.

El intendente Abella, quien fue acompañado por el secretario general Álvaro Villegas, también destacó el trabajo entre los distintos niveles de gobierno y reafirmó el compromiso de la IDM “de colaborar para que el proyecto pueda concretarse”. Aseguró que la comuna mantendrá “un diálogo abierto con ANEP y con el municipio de Piriápolis para definir los aportes que correspondan”.

El diputado frenteamplista Joaquín Garlo, quien participó del encuentro como uno de los principales agentes de negociación para el comodato y los fondos presupuestales, recordó que la comunidad reclamaba este proyecto desde hace “mucho tiempo”, razón por la que celebró que este jueves también estuvieran los delegados del Consejo de Participación del liceo José Luis Invernizzi.

“Gobierno tras gobierno se venía prometiendo y la IDM, [que en la última década estuvo comandada por Enrique Antía], no entregaba la tierra necesaria a pesar de que estaba previsto en los presupuestos”, dijo, para destacar que el año pasado desarrolló intensas gestiones para “concretar, por un lado, la incorporación del proyecto en el presupuesto nacional y, por otro lado, la firma del comodato entre la ANEP y la IDM”.

También remarcó que el proyecto apunta tanto a atender la demanda de la población en educación media como “a pensar en otras necesidades que tienen los jóvenes de Piriápolis”: el futuro edificio tendrá un espacio deportivo, se contemplará “la atención en salud mental” y la posibilidad de cursos que extiendan el tiempo pedagógico.