Cumpleaños de la Abuela

Con un toque en la Rural del Prado, Abuela Coca celebró el sábado sus 35 años. La banda repasó sus distintas etapas, desde su disco homónimo de 1996, que fue editado por el sello Perro Andaluz y que contó con Ruben Rada en la producción. Aquel debut fue seguido por Después te explico y El ritmo del barrio, que llevó a la banda a multiplicar sus giras por el exterior y que ya cumplió 25 años. Los festejó con una reedición en vinilo.

Si bien en la carrera de Abuela Coca hubo una interrupción, de 2018 a 2025, la pausa terminó con un regreso para el Cosquín Rock. En ese festival los músicos se encontraron con nuevos seguidores que “cantan de principio a fin todas las canciones”, dijo recientemente a la diaria Alfredo Chole Gianotti, una de las voces de la banda. En esa entrevista, el músico recordó que en sus comienzos Abuela Coca quería hablar de lo que pasaba en la sociedad, “buscar la crítica, pero desde el baile y el divertimento, sin olvidar las conquistas que teníamos que lograr”.