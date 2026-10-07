Para el baño del papa

En marzo del próximo año se cumplirán 40 años de la primera visita de un papa a Uruguay. El polaco Karol Wojtyła, que eligió llamarse Juan Pablo II, volvió al país al año siguiente, y desde esa vez no hubo más visitas papales. Pero el 6 de noviembre llegará a Montevideo León XIV, que, además, visitará las ciudades de Paysandú y Florida. El anuncio del arribo de Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, pero con nacionalidad peruana, ha entusiasmado a católicos, a otros cristianos y también a muchos que no profesan fe alguna. Mientras un pequeño empresario metalúrgico construye una cruz enorme que se emplazará en la Gruta de Lourdes, algunos preparan ofrendas de las más diversas y otros aprovechan la euforia religiosa para hacernos recordar El baño del papa, la película de 2007 sobre la visita de Juan Pablo II a Melo.