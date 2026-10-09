“Toda una vida en el barrio”

El miércoles, en el hospital Gregorio Marañón de la capital española, en el que había sido ingresada tras ser desalojada de su vivienda el 23 de setiembre, falleció a los 87 años Maricarmen Abascal, la mujer que se convirtió en símbolo de la crisis de vivienda en España.

Maricarmen fue desalojada de su apartamento en Madrid tras haber vivido en el inmueble por más de 70 años. “A mí no me van a echar porque tengo un derecho. Voy a seguir luchando. Mi casa no solo son las paredes, mi casa es mi vida, mis padres han muerto en esta casa”, decía María del Carmen Abascal, frente a su casa, ante una multitud de manifestantes que resistían el desalojo.

Sin embargo, este se concretó y su caso provocó una ola de protestas en toda España que llevó al gobierno de Pedro Sánchez a proponer de urgencia medidas en materia de vivienda, pero que fueron rechazadas por el Parlamento. Después de conocerse el fallecimiento, cientos de personas se concentraron frente a donde vivía Maricarmen para dejar ofrendas y manifestar congoja.

El mandatario español, que convocó a elecciones anticipadas entre otros motivos por el rechazo parlamentario a sus iniciativas en vivienda, expresó: “Todo mi cariño a la familia y a los seres queridos de Maricarmen”.