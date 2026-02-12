El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes a raíz de que un frente semiestacionario afecta el territorio.
Se esperan lluvias abundantes en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.
Principales localidades afectadas por la alerta
- Artigas: todo el departamento.
- Rivera: Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.
- Salto: Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey.