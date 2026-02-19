Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Una situación poco común se dio este miércoles en el Parlamento. En la mañana comenzó a sesionar la comisión preinvestigadora sobre el caso Cardama propuesta por el Frente Amplio (FA) en el Senado, y poco después el diputado del Partido Nacional (PN) Juan Martín Rodríguez solicitó la conformación de otra investigadora sobre el mismo tema, pero en la cámara baja, con la diferencia de que propone que se investigue desde 2005 porque en ese año hubo “un reclamo público de la Armada sobre la necesidad de que nuestro país contara con patrulleras oceánicas”. La comisión preinvestigadora que determinará si hay investigación o no en Diputados comenzará a sesionar este jueves en la mañana y también contará con 48 horas para expedirse. Sobre la instancia preinvestigadora en el Senado, que ya tuvo una reunión, el frenteamplista Nicolás Viera dijo que “hay un principio de acuerdo” para que se conforme la investigadora y verán si pueden llegar “a un informe único”. Por otro lado, parece que esta situación poco común, como dice Marcelo Pereira, podría contribuir “a la devaluación de este tipo de comisiones si, como parece previsible, manejan la misma evidencia con resultados diferentes, en función de lineamientos partidarios”.

Sin salir del Parlamento, la comisión especial que tiene a estudio el acuerdo Mercosur-Unión Europea recibió este miércoles a delegaciones de la Cámara de Industrias del Uruguay, la Asociación de Cultivadores de Arroz y el PIT-CNT. Los empresarios arroceros están a favor del tratado porque implica una reducción significativa de los aranceles que pagan, los empresarios industriales apoyan el acuerdo de manera crítica y dicen que los beneficios dependerán “de cómo el país se adecue” con los costos de producción para mejorar la competitividad, y la central sindical también tiene una mirada crítica porque el tema no es si se venden “cinco kilos de arroz más o cinco kilos de arroz menos”, sino que hay que discutir a fondo “cuál es la estrategia de desarrollo que Uruguay va a implementar en términos productivos”. En apoyo al tratado, pero con un matiz parecido al del PIT-CNT, la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas sostuvo que el acuerdo “obliga al país a tener una actitud diferente en lo que hace al desarrollo de políticas industriales activas”. La Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara Nacional de Comercio y Servicios también ven con buenos ojos lo que se firmó en Asunción en enero.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dijo que el Ejecutivo avanza hacia la desdolarización y que se proponen emitir aproximadamente la mitad de la deuda del país en pesos uruguayos en el corto plazo. En un contexto de debilidad del dólar y de inestabilidad geopolítica, el peso uruguayo tiene mayor estabilidad y su emisión podría diversificar riesgos y preparar al país para shocks externos, según el ministro. Sin embargo, hay analistas que saludan la iniciativa y otros que advierten que si no se baja el déficit fiscal, los efectos de la pesificación serían acotados. De esto trata la nota de Lucía Barrios que abre el suplemento Economía.

En materia judicial, este miércoles la hija de Gustavo Basso y su esposo, Alfredo Rava, declararon en calidad de indagados ante el fiscal Enrique Rodríguez por el caso Conexión Ganadera. Agustina Basso defendió las transferencias bancarias que hizo tras la muerte de su padre.

