Este jueves, Uruguay se convirtió en el primer país del Mercosur en ratificar el acuerdo con la Unión Europea, cuando a las 12.46 la Cámara de Diputados le dio sanción definitiva por 91 votos en 93 presentes. El miércoles, había sido aprobado por unanimidad en la Cámara de Senadores. Paralelamente, el acuerdo era tratado por el Parlamento argentino y, según supo la diaria, diputados uruguayos siguieron la votación en la vecina orilla para intentar agilizar la discusión y lograr que Uruguay fuera el primer país en ratificarlo. Pero en Buenos Aires sucedía algo parecido: el Congreso argentino aprobó el tratado tres horas después que Uruguay, quedando segundo en la carrera regional, pero los legisladores también siguieron la discusión que se dio en el Palacio Legislativo. En particular, la senadora por La Libertad Avanza -partido del presidente Javier Milei- y exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich quiso convencer a sus colegas de acelerar la votación, algo que finalmente no ocurrió. Sin embargo, no conformes con el segundo lugar, legisladores oficialistas argentinos informaron en sus redes sociales que Milei había promulgado la ley aprobada y que por eso Argentina era el primer país en haberlo hecho, lo que permite “a la Comisión Europea aprobar la aplicación provisoria” del acuerdo.

Este viernes será la última comparecencia de autoridades del Ejecutivo a la Comisión Permanente (el domingo empezará el período legislativo normal) y estarán el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, junto al directorio del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU), convocados por la oposición por “la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos dentro del lNAU, y situación actual de los CAIF”.

Para adecuar los servicios a los cambios que se están dando en el parque automotriz, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua están revisando la regulación sobre las estaciones de servicio y la cadena de los combustibles para determinar los criterios que se tienen que cumplir. La titular del MIEM dijo que las estaciones “no tienen que ser solo gasolineras”, sino que se deberían ver “como electrolineras para la gente”. Las autoridades trabajan en un documento que estaría pronto al final del primer trimestre del año.

