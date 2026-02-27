Este viernes en el Parlamento tendrá lugar la última comparecencia de jerarcas ante la Comisión Permanente -en régimen de Comisión General-, dado que este domingo empezará el período legislativo ordinario. En esta oportunidad, comparecerán Gonzalo Civila, titular del Ministerio de Desarrollo Social, junto al directorio del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU). Los temas a tratar, según consigna la página web del Parlamento, serán los “hechos y situaciones que derivaron en la muerte de menores a cargo del INAU, provisión de cargos dentro del lNAU, y situación actual de los CAIF” (Centros de Atención a la Infancia y a la Familia).

El senador colorado Robert Silva, que impulsó el llamado, adelantó a la diaria que le “preocupa mucho el tema de las muertes”, pero, más allá del incremento de muertes de adolescentes, le preocupa lo que se está haciendo, “cuáles son las acciones que el INAU, a partir de estos hechos desgraciados que acontecen”, está llevando adelante “para revertirlo”.

Hace pocos días, consultado por este tema, Civila dijo que “hay consecuencias que explotan en el sistema de protección” y “problemas estructurales de la propia institución”. Silva dijo que consultará, justamente, “ante esos problemas estructurales”, qué se está haciendo y con qué inversiones. Puso como ejemplo el Centro de Breve Estadía para adolescentes varones de Montevideo (ex Tribal), sobre el que hay informes de la Institución Nacional de Derechos Humanos desde 2018, porque desde entonces se está “arrastrando ese problema”, que, a criterio de Silva, “se ha agudizado”. “¿Qué se está haciendo? ¿Qué estrategia, qué proyecto para desarrollar a futuro [y] encontrar una solución? Es lo que queremos conocer, porque, si no, siguen pasando las cosas y las soluciones no están”, subrayó.

Silva adelantó que también planteará el tema de las designaciones directas, “carentes de transparencia, muy precarias, sujetas a situaciones que no quedan claras, en muchísimos casos, de hogares, de jefaturas departamentales y de cargos jerárquicos en la estructura del INAU”. El senador quiere que se le explique “cuál es el mecanismo, cómo se lleva adelante y cómo se utiliza”. Porque, a su criterio, hay una “discrecionalidad y arbitrariedad” en el tema.

“Porque se supone que para tener un mínimo de eficiencia tenés que tener una organización profesional, no podés cambiar el gobierno y cambiar a los directores. ¿Cómo se tomaría si en la educación pasara eso? Cambia el gobierno, cambia el director del liceo… Sería un disparate pensar eso, pero acá, aparentemente, por alguna información que anda en la vuelta, estaría pasando eso”, sostuvo.

También dijo que preguntará por los CAIF, ya que es un sistema que cumplió 35 años y que tiene una realidad que está afectada, “sin duda, por lo demográfico”, pero también “por la necesidad de revisar un conjunto de normativas y de estructura que funcionan desde hace mucho tiempo”. “Quiero saber qué es lo que están haciendo, porque hay CAIF que están con falta de niños y hay CAIF que tienen lista de espera”, finalizó.

Tranquilidad en el FA

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Federico Preve, que también integra la Comisión Permanente, dijo que en el oficialismo están “muy tranquilos” con la comparecencia porque las autoridades del INAU están “desde el día uno” haciendo el trabajo “con mucha seriedad y sensibilidad”, con objetivos y planificación. Agregó que cuando se trató el presupuesto en el Parlamento, “quedó demostrado que hay un plan para ejecutar, mucha sensibilidad y objetivos bien precisos”. “Estamos bien tranquilos porque están trabajando, se pusieron la institución al hombro. Es una institución que tiene problemas históricos y estructurales que hay que ir corrigiendo”, señaló.

Con relación a los fallecimientos, Preve dijo que “todo fallecimiento de niños, niñas y adolescentes duele, y más cuando están al amparo de una institución del Estado, pero, más allá de que se están investigando, no es que desde el punto de vista estadístico haya cambios significativos”. “Con respecto a eso tenemos claro que hay trabajo, seriedad, seguimiento y una dirección bien clara, contundente y firme”, “hay respuestas para todas las interrogantes que pueda haber”, subrayó.

Por último, aseguró que también hay “respuestas claras y contundentes vinculadas a las encargaturas”, que son para “darles función a los funcionarios, y eso va desde un abogado hasta un educador o el encargado de algún hogar”. “En ese sentido, no hubo aumento de encargaturas en el año y serán todas explicadas”, finalizó.