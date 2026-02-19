Este jueves, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas asociadas a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el país. Se esperan lluvias copiosas en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes, informó el organismo.

Rige para la totalidad de los departamentos de Artigas, Paysandú, Río Negro, Salto y Soriano. También incluye varias localidades de Colonia, Durazno, Flores, Rivera y Tacuarembó.

Puntualmente en Colonia, las zonas afectadas son Agraciada, Campana, Carmelo, Cerro Carmelo, Colonia del Sacramento, Conchillas, El Semillero, Estanzuela, Florencio Sánchez, Gil, Miguelete, Ombúes de Lavalle, Radial Conchillas, Santa Ana y Tarariras. En Durazno, la advertencia abarca Baygorria, Centenario y Feliciano. En Flores, incluye Andresito, Ismael Cortinas y Trinidad. Para Rivera, las localidades son Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. Por último, en Tacuarembó, se ven afectadas Arerungua, Balneario Iporá, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete, Tacuarembó y Tambores.

Además, emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes, vinculada a la misma perturbación atmosférica. En la zona afectada por el aviso se prevé intensa actividad eléctrica, lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Esta alerta rige para la totalidad del departamento de San José.

Afecta también a localidades de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida, Lavalleja, Rivera, Tacuarembó y Treinta y Tres. En Canelones, las zonas son Aguas Corrientes, Canelones, Los Cerrillos, San Antonio, San Ramón y Santa Lucía. En Cerro Largo, Arévalo y Esperanza. En Colonia, las localidades son Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia y Rosario.

En Durazno, las zonas bajo alerta amarilla son Aguas Buenas, Blanquillo, Carlos Reyles, Carmen, Durazno, La Paloma, Las Palmas, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge, Santa Bernardina y Sarandí del Yi. En Flores, incluye Cerro Colorado, Juan José Castro y La Casilla. En Florida, las localidades afectadas son 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Capilla del Sauce, Cardal, Casupá, Cerro Chato, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Goñi, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

En Lavalleja, la localidad afectada es Illescas. En Rivera, abarca Amarillo, Arroyo Blanco, Cerro Pelado, Cerros de la Calera, La Puente, Las Flores, Minas de Corrales y Moirones. En Tacuarembó, se ven afectadas Achar, Ansina, Caraguatá, Cerro Chato, Clara, La Hilera, Las Toscas, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco y Sauce de Batoví. Finalmente, en el departamento de Treinta y Tres, las zonas son Cerro Chato, Santa Clara de Olimar y Valentines.

