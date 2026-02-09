Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

En los próximos días, el gobierno deberá resolver qué acciones tomará respecto del astillero español Cardama, responsable de la construcción de dos patrulleras oceánicas por encargo de la administración anterior. El Poder Ejecutivo anunció en octubre de 2025 que rescindiría el contrato porque no ha constituido las garantías requeridas y por irregularidades e incumplimientos confirmados por las inspecciones técnicas que realizó el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), ratificados por una auditoría de la empresa Bureau Veritas que concluyó el 16 de enero. Este informe, al que accedió la diaria, asegura que el astillero no realizó los trámites necesarios para cumplir con la normativa de bandera uruguaya y “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega”, y señala fallos de seguridad y equipos faltantes para continuar con la construcción.

En paralelo, El Observador informó que la investigación administrativa que la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dispuso iniciar en abril de 2025 –sobre el accionar de las autoridades del MDN en el gobierno anterior con relación al proceso de compra de las patrulleras oceánicas– sugiere sumariar al exdirector de Recursos Financieros de la cartera Damián Galo, funcionario público y actualmente en pase en comisión con el senador blanco y exministro Javier García.

Para esta edición también entrevistamos al diputado del Partido Nacional (PN) y futuro presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi. En conversación con nuestro compañero Ignacio Martínez, el legislador hizo una evaluación del primer año de gobierno, señaló la importancia de “hacer todo lo necesario para que Cabildo Abierto vuelva a estar en la Coalición Republicana”, y dijo que una de las prioridades que impulsará desde la presidencia de la cámara baja es la “transformación tecnológica”.

Respecto del documento de autocrítica que hizo el directorio del PN sobre la derrota en el balotaje de 2024, Goñi afirmó que no quedó conforme justamente porque, por ejemplo, no contempla “el abordaje de la cuestión tecnológica”. A su vez, reconoció que, aunque su partido “por ahora está salvado con el liderazgo indiscutido de [Luis] Lacalle Pou y su proyección local e internacional”, “no debe dejar la renovación generacional”.

En el terreno capitalino, la Junta Departamental de Montevideo empezó a tratar el presupuesto, mientras espera los proyectos que requerirán mayoría especial y, por lo tanto, negociación entre oficialismo y oposición. Se trata de cinco proyectos que la Intendencia de Montevideo pretende llevar a cabo con financiamiento extrapresupuestal en las áreas de limpieza, saneamiento, calles, veredas y un plan para la Ciudad Vieja.

Del otro lado del mundo, una de las noticias más destacadas llega desde Portugal, donde el candidato progresista António José Seguro fue electo este domingo presidente de la República y venció así al ultraderechista André Ventura. Seguro, que se presentó como candidato independiente, tuvo el apoyo de los socialistas en la primera vuelta electoral y fue respaldado por la mayor parte del arco democrático portugués en esta segunda instancia. Los datos oficiales indicaban, con casi 99% de los votos escrutados, que el futuro mandatario obtuvo 66,82% de los votos contra 33,18% de su adversario.

Hasta mañana.