Impresión del primer número de La Diaria, en la madrugada del 20 de marzo de 2006.

El 20 de marzo de 2026 salió a la calle la primera edición de la diaria. Hoy el proyecto incluye bastante más que un diario en papel y, a los numerosos productos que fuimos incorporando en estas dos décadas se le sumará, el 6 de abril, la programación de una emisora de radio.

“la diaria se trató siempre de hacer, de movimiento y de ganas, porque tenemos la certeza de que no hubo ni hay nada que nos venga dado, solo aquello que construyamos”, dice Cecilia Álvarez, directora periodística del proyecto desde 2025.

En la edición aniversario, celebramos estas dos décadas con periodismo sobre el período en que comenzaba esta historia y el tránsito hacia este: