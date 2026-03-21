El 20 de marzo de 2026 salió a la calle la primera edición de la diaria. Hoy el proyecto incluye bastante más que un diario en papel y, a los numerosos productos que fuimos incorporando en estas dos décadas se le sumará, el 6 de abril, la programación de una emisora de radio.
“la diaria se trató siempre de hacer, de movimiento y de ganas, porque tenemos la certeza de que no hubo ni hay nada que nos venga dado, solo aquello que construyamos”, dice Cecilia Álvarez, directora periodística del proyecto desde 2025.
En la edición aniversario, celebramos estas dos décadas con periodismo sobre el período en que comenzaba esta historia y el tránsito hacia este:
Sendas entrevistas a los ministros Gabriel Oddone y Carlos Negro
Historiadores y politólogos analizan las transformaciones sociales de los gobiernos del Frente Amplio
Repaso de los ciclos económicos y la situación internacional desde la época de la “marea rosa” a la incertidumbre actual.
La evolución de la conciencia sobre los derechos ambientales.
La complejización de la seguridad pública
Dos postales de 2006: el conflicto con Argentina por las papeleras y el primer Congreso Nacional de Educación.
La evolución de la agenda de derechos.
El apoyo a la investigación científica en la encrucijada
La creación del Sistema Nacional Integrado de Salud
El deporte, la sociedad y el proceso de Oscar W Tabárez
Los cambios en la cultura y los consumos culturales