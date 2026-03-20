Hace 20 años el país y el mundo eran otros. Las páginas de esta edición nos refrescan temas, discusiones, personas y personajes de ese entonces, y nos recuerdan también un país que se proyectaba, que miraba hacia adelante. No había todavía teléfonos inteligentes, no estaban masificadas las redes sociales ni la inteligencia artificial. Ante la sensación de que estos últimos 20 años pasaron acelerados, bien vale bajar un poco el ritmo para reconocer el camino recorrido.

En 2006, nacíamos con esta invitación: “la diaria es un periódico independiente y renovador en su propuesta, adecuado al nuevo tiempo del país y especialmente a la sensibilidad y los intereses de las nuevas generaciones. Saldrá a la calle el próximo lunes 20 de marzo, con 16 páginas que te informarán de lunes a viernes”. Poco más de 1.000 personas acompañaron la propuesta sin saber exactamente de qué se trataba, y comenzaron a recibir debajo de la puerta, con un sistema de distribución entonces innovador, un diario en blanco y negro y con solamente toques de azul, el cian que se volvió característico.

Hoy son casi 24.000 suscriptores y suscriptoras que, como detallamos en la página 6, financian la mayor parte de nuestro presupuesto, y si bien miles siguen recibiendo el diario papel de lunes a viernes, a color, con diseño renovado y más páginas, hemos crecido en diversidad de productos. A la edición tradicional del papel le sumamos la de Fin de Semana, la revista mensual Lento, la edición Uruguay de Le Monde Diplomatique, la publicación mensual para niñas y niños Gigantes, la revista Agropecuaria y una plataforma web con un millón de usuarios únicos mensuales. Desde 2025, además, incursionamos en el streaming, y a partir del próximo mes la diaria Radio llegará a la FM, en la 97.9 de Montevideo, la 102.5 en Maldonado y la 90.9 de Colonia, con una grilla ambiciosa que remarca al periodismo como nuestra seña de identidad.

Nuestra redacción se ha ensanchado e incorporado temas que no abordábamos en nuestros inicios. A lo largo de los años, encontramos las maneras para habilitar secciones de periodismo especializado en varias áreas, desde Educación, pasando por Ciencia, Economía, Feminismos y, el más reciente, Futuro. El ensanche también fue desde lo territorial, ya que desde hace cinco años tenemos ediciones locales en distintos puntos del país, y los 20 años también llegan con novedades en ese sentido: en las próximas semanas a las ediciones locales de Colonia y Maldonado se suman las de Salto y Paysandú.

En un contexto mundial complicado para el periodismo, en el que a los desafíos tecnológicos constantes se suma la necesidad de contrarrestar los procesos de desinformación y descalificación desde distintas esferas de poder, cuando baja la lectura de prensa tanto en formato papel como en digital, cuando muchos medios de comunicación disminuyen sus plantillas, se precarizan o cierran, cumplir 20 años como medio de comunicación independiente es una buena noticia.

La clave siempre estuvo en el vínculo con ustedes, los lectores. “Gente inquieta, que nos interesan los temas sociales, políticos, culturales, y que tenemos una concepción progresista del mundo. Nos interesa que nos ayuden a pensar, pero en libertad y con pensamiento propio”, decía sobre nuestra comunidad una suscriptora que desde el número 1 recibe el diario, y entiendo que resume a la perfección las claves del pacto invisible que asumimos quienes desde este lado proponemos contenidos: inquietudes, reflexión, libertad y pensamiento crítico.

Adaptarnos en temas, tiempos y formatos, adecuarnos a los intereses y sensibilidades de los lectores y buscar ampliar los horizontes de nuestra comunidad son también otras de nuestras señas de identidad.

El contexto no es el más prometedor, porque las incertidumbres están a la orden del día, en prácticamente todas nuestras esferas de actuación. Pero la diaria se trató siempre de hacer, de movimiento y de ganas, porque tenemos la certeza de que no hubo ni hay nada que nos venga dado, solo aquello que construyamos. Hoy construimos el mañana, decíamos en la primera edición del Día del Futuro. El orgullo de que lo logrado fue en base al trabajo colectivo es inmenso, y por eso vale el reconocimiento a todos quienes hacemos la diaria, los que estuvieron desde el número 0, los que nos fuimos sumando.

Este viernes festejamos los 20 años con edición aniversaria en formato Fin de Semana, con logo renovado y diseño adaptado, y nos encontramos para brindar en la noche en la puerta de la Ciudadela, una vez más, en la calle.

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