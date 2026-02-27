Este 20 de marzo estaremos cumpliendo 20 años y con orgullo podemos decir que lo hemos logrado: la diaria es una empresa económicamente sólida, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento constante y sostenido de sus ingresos. Para nosotros es importante que los medios de comunicación transparenten el origen de sus ingresos, por eso se ha convertido en una práctica habitual en los últimos años compartir esta información con nuestra audiencia.

Durante todo el año 2025 la diaria facturó 230 millones de pesos (5,9 millones de dólares), de los cuales el 89% proviene de la venta de suscripciones.

En el mismo período la diaria obtuvo una ganancia, luego de pagar costos financieros, de 17 millones de pesos (438.000 dólares). Ese excedente se destinó casi exclusivamente a pagar las deudas que generamos en el largo período en el que dimos pérdida.

Al día de hoy hemos reducido el pasivo financiero a 33 millones de pesos (820.000 dólares), 64,78% menos respecto del año anterior.

Sobre los ingresos

Nuestros ingresos mensuales actualmente rondan los 18 millones de pesos (459.000 dólares). Los 23.665 suscriptoras y suscriptores que nos sostienen (en promedio, cada uno está suscrito a dos productos) nos brindan 88,59% de dichos ingresos. En el año 2025 los ingresos por suscripciones crecieron 12,74% respecto de 2024.

Del resto de los ingresos, el 8,73% proviene de la publicidad y el 2,67% restante corresponde a proyectos de financiamiento externo a los que solemos aplicar.

Sobre los egresos

Nuestros gastos mensuales rondan los 17 millones de pesos, de los cuales 53,88% son salarios, 13,06% Ventas y Marketing, 12,74% gastos de impresión y 8,08% inversión en Investigación y Desarrollo.

En la diaria trabajamos 141 personas con una dedicación horaria igual o mayor a las 30 horas semanales.

De ellos 75 trabajan en la generación de contenidos, 27 en el área de suscripciones, 21 en logística, 9 en informática y 9 en administración.

Sobre el pasivo

Nuestro pasivo ha bajado sostenidamente en los últimos años. La deuda de 32,6 millones de pesos que tiene actualmente la diaria es un monto de financiamiento razonable para el tamaño de la empresa, equivalente a 1,78 meses de nuestra facturación.

El pasivo financiero que tiene la diaria actualmente se distribuye de la siguiente manera: 44% con el Instituto Nacional del Cooperativismo, 33% en las Obligaciones Negociables que emitimos y 23% de créditos del Banco República.

Estamos proyectando finalizar 2026 con una deuda de 14,5 millones de pesos.

