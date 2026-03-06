El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla este viernes por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el norte del país, debido a una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el territorio.
En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. El Inumet señaló que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.
Principales localidades afectadas
- Artigas: todo el departamento.
- Cerro Largo: Isidoro Noblía.
- Rivera: todo el departamento.
- Salto: Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana y Sarandí de Arapey.
- Tacuarembó: Paso del Cerro.