El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una alerta amarilla este viernes por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes para el norte del país, debido a una perturbación atmosférica asociada a una masa de aire húmeda e inestable que afecta el territorio.

En zonas de tormentas se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañada de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. El Inumet señaló que se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Principales localidades afectadas