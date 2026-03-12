Buenos días. Les comentamos algunas noticias que pueden leer hoy en la diaria.

Este miércoles y con la presencia del presidente Yamandú Orsi, Gabriel Boric dejó la presidencia de Chile y pasó el mando al ultraderechista José Antonio Kast. La ceremonia de asunción estuvo marcada por cuestiones simbólicas como la elección de la banda presidencial –Kast usó una similar a la usada por el dictador Augusto Pinochet–, la ausencia del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva –motivada por la invitación extendida por Kast al candidato de ultraderecha Flávio Bolsonaro, según los medios brasileños– y la manera de comprometerse con el cargo –Kast optó por jurar y no prometer, como buen católico conservador que es–.

Mientras, la guerra en Medio Oriente continúa, y aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, diga que terminará pronto porque “prácticamente no queda nada por atacar”, Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz y asegura que el precio del barril de petróleo subirá hasta 200 dólares. Y aunque Trump haya dicho otra cosa, medios estadounidenses revelaron que una investigación del ejército de ese país señala que fueron ellos quienes atacaron con misiles Tomahawk la escuela de niñas en la ciudad iraní de Minab, en la que fueron asesinadas 200 personas.

Este miércoles, el Senado dio sanción definitiva al proyecto que modifica la ley contra el lavado de activos. La demora en la aprobación, tras sucesivas instancias, tuvo que ver con la introducción de algunas modificaciones de último momento, y finalmente obtuvo los votos del Frente Amplio (FA) y del sector colorado Vamos Uruguay. Para el senador del FA Eduardo Brenta, esta iniciativa “resulta especialmente relevante” “en un contexto mundial de crecimiento del crimen organizado”. Desde el Partido Nacional se cuestionó que el proyecto imponga que no se puede hacer transacciones no bancarias de cifras mayores a los 35.000 dólares, mientras que el colorado Andrés Ojeda sostuvo que la iniciativa no va a aumentar las condenas por lavado y que van a incidir más en el combate a este delito las modificaciones que se hagan al Código del Proceso Penal.

También este miércoles, pero en la Cámara de Diputados, se aprobó la creación de una comisión investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización. La iniciativa recogió 51 votos en 98, con el apoyo de la Coalición Republicana, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. La comisión estará conformada por 11 diputados: cinco del FA, dos del Partido Colorado, uno del Partido Nacional, uno de Cabildo Abierto, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana, y deberá expedirse antes del 11 de junio.

El investigador Gabriel Oyhantçabal plantea que pese a la dimensión económica y la alta concentración que tiene la tierra en Uruguay, el sistema tributario no captura adecuadamente la renta que genera. El doctor en Estudios Latinoamericanos sostuvo que existen unos 3.000 propietarios que concentran cerca de la mitad de la superficie productiva y capturan una renta anual de unos 2.000 millones de dólares. Para mejorar la recaudación propone una actualización de los valores catastrales.

