“Hasta que no se cuenten los votos, no lo puedo asegurar, no depende de nosotros”, dijo en una rueda de prensa el diputado colorado Walter Verri, este miércoles de tarde, antes de que en la cámara baja se tratara, finalmente –porque se aplazó varias veces–, la creación de una investigadora por la compra de la estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC). La conformación de una investigadora fue impulsada en agosto de 2025 por el diputado colorado Juan Martín Jorge como miembro denunciante.

En cuanto a lo que no podía asegurar, Verri se refería a los dos votos de Cabildo Abierto, que son los que precisaba la oposición para que se aprobara la investigadora. Desde que se puso el tema sobre la mesa, el diputado cabildante Álvaro Perrone se mostró vacilante con respecto a votarla, pero este miércoles, por los pasillos del Palacio Legislativo decía que la apoyaría.

El diputado colorado subrayó que es importante “echar luz sobre un negocio que está sospechado, en el que la gestión del Estado ha quedado en duda, gastando un montón de millones de dólares, con un dudoso retorno, en momentos en que el país necesita otras cosas”. “Además de varias irregularidades dadas en el transcurso de la compra y en la aprobación del directorio; todo lo que denunciamos, en definitiva, que son varias ilegalidades y algunas inconstitucionalidades. Por lo tanto, son motivos más que suficientes para que el Parlamento vote la investigadora”, sostuvo.

Tinaglini: “El acceso y la distribución de las tierras es la cuestión ideológica que está en el medio”

Por su parte, el diputado del Frente Amplio (FA) Gabriel Tinaglini, quien participó en la comisión preinvestigadora y fue el miembro informante del oficialismo, subrayó en una rueda de prensa que desde agosto hubo “muchas idas y venidas”. Agregó que el tratamiento de este tema en el plenario se suspendió tres veces y eso demuestra “que esto no es solamente el tema María Dolores en sí, sino que hay una interna partidaria fuerte, una disputa de quién hace más ruido y quién tranca al gobierno”.

“Independientemente de eso, el tema productivo siguió avanzando, el INC no se detuvo y accedió a comenzar a hacer trabajos productivos en agosto del año pasado. El tema productivo lleva su tiempo. Si es privado lleva su tiempo, por temas biológicos, y si es público, como en este caso, hay que respetar varios procesos, llamados a licitación. Está prevista la realización de 16 tambos, pero para eso primero se debe acceder al agua y eso lleva un estudio hidrológico para ver dónde se hace la perforación, y después se hace la inversión”, explicó.

El diputado del FA también resaltó la construcción de la caminería interna, y para eso hay algunos actores fundamentales, como “las gremiales y la Intendencia de Florida”, ya que son siete kilómetros de caminería interna, “con un costo importante”, y también lleva tiempo. “Si no tienes una caminería acorde, es imposible, y eso no se hace de un día para el otro. Si lo comparamos con otras realidades, los tiempos están dentro de los parámetros normales”, sostuvo.

A su vez, en la sesión de la cámara Tinaglini dijo que “luego de un exhaustivo y detenido análisis” de los fundamentos del denunciante para crear la investigadora, entienden que “ninguno de ellos resulta de recibo”, y subrayó que fueron contestados “uno por uno, con argumentos precisos y jurídicos”. “El apuro y la necesidad de trancar al gobierno le jugó en contra. El acceso y la distribución de las tierras es la cuestión ideológica que está en el medio de esta consideración. A su vez, otro tipo de intereses, económicos y políticos”, señaló.

El diputado subrayó que “el objeto de la comisión investigadora es el estudio de hechos, eventualmente, con responsabilidad política, no la resolución de controversias jurídicas o interpretaciones normativas, como pretende hacer el denunciante”. “Trasladar debates estrictamente técnico-jurídicos al ámbito parlamentario carece de fundamento en la ley y excede la naturaleza de estas comisiones”, subrayó. “La compra de la estancia María Dolores no tiene ninguna irregularidad, ni el comprador ni el vendedor cuestionaron esta adquisición”, resumió.

Jorge: “¿Así vamos a manejar los dineros públicos?

En tanto, en la sesión el diputado Jorge señaló que previo a su intervención “se habló mucho de temas políticos, de discusiones filosóficas, de debatir el fin y la historia del INC”, pero destacó que no les van a enseñar “a los colorados y a los batllistas la historia” del INC. “Lo hemos inventado nosotros, los colorados, batllistas, siempre de la mano de los aportes del Partido Nacional. Esa es la historia de este país cuando nos tocó a nosotros estar en el gobierno”, subrayó.

Jorge dijo que no fue a la sesión a mantener una discusión política, sino a exigir que se cumplan las normas y las leyes, “y la ley orgánica de colonización [11.029, de 1948] no está hecha para hacer homenajes”. Agregó que se dieron cuenta por la televisión, cuando “una altísima figura del gobierno [el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez] dijo que era un homenaje” (al fallecido expresidente José Mujica) “y atrás estaba el presidente del INC [Eduardo Viera] festejando, con el acta en la mano”.

Luego, el diputado colorado consignó varios hechos que entiende como irregularidades. Por ejemplo, que “no se realizó el informe sobre las posibilidades económicas de los predios que se iban a adquirir, como requiere el artículo 28” de la ley del INC y, en lugar de ello, “se agregó por correo electrónico las características del bien, lo que no cumple con lo requerido por la ley”. Pero, además, “eso se hizo dos días después de que la resolución de la compra ya había sido tomada”. Por último, dijo que “la frutilla de la torta” es que la compra de María Dolores “se realizó sin que exista previsión presupuestal”. “Entonces, ¿así vamos a manejar los dineros públicos? Yo no tengo problema con que se sigan comprando más campos para Colonización, pero ajustado a la norma”, reclamó.

Sobre el final de la sesión, el frenteamplista Federico Preve afirmó que su partido está a favor de “la política de servicio” y no de “la del show”, y el también oficialista Sebastián Valdomir reclamó “darle tranquilidad a la gente que está trabajando” en esos campos. Valdomir reiteró que el FA está en contra de la conformación de la investigadora pero al mismo tiempo no tiene “nada que ocultar”. “Ojo que les salga el tiro por la culata”, advirtió a la oposición.

Finalmente, la investigadora fue aprobada por 51 votos en 98, con el apoyo de la Coalición Republicana, Cabildo Abierto e Identidad Soberana. En la fundamentación del voto, el diputado cabildante Álvaro Perrone dijo que no piensan que la compra de María Dolores “sea un gasto, porque si María Dolores mañana no funciona, se venderá y se recuperará el dinero”. También sostuvo que en su partido son “defensores de Colonización” y destacó que estuvo en la estancia María Dolores y que “hay entusiasmo”. “Queremos que eso funcione y que María Dolores tenga su futuro. Tampoco queremos el circo político”, concluyó Perrone.

La investigadora estará conformada por 11 integrantes: cinco del Frente Amplio, dos del Partido Colorado, uno del Partido Nacional, uno de Cabildo Abierto, uno del Partido Independiente y uno de Identidad Soberana. Tendrá tiempo para expedirse hasta el 11 de junio.