El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia meteorológica de nivel amarillo por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes.

Una depresión atmosférica comienza a afectar el país, lo que genera tormentas con lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos fuertes.

La advertencia abarca los departamentos de Artigas y Salto en su totalidad.

Para Paysandú, las localidades afectadas son Cerro Chato, Chapicuy, Gallinal, Lorenzo Geyres, Quebracho y Termas de Guaviyú.

En Rivera, las zonas bajo alerta incluyen Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras. Finalmente, en Tacuarembó, la alerta rige para Arerungua y Paso del Cerro.

La advertencia está vigente desde la mañana de este lunes e Inumet informó que continuará monitoreando la situación para informar ante eventuales cambios.

Acumulados significativos y ciclón extratropical

El organismo también advirtió que, desde la tarde de hoy y hasta la mañana del miércoles, se prevén precipitaciones abundantes y tormentas fuertes por el “ingreso de una depresión atmosférica desde el norte del territorio, extendiéndose progresivamente a todo el país”.

Los acumulados más significativos se esperan hoy para el norte del país, donde prevén entre 60 y 90 milímetros en 24 horas, y desde la madrugada del martes hasta la mañana del miércoles en el noreste, centro-sur y este del territorio nacional, “con valores entre 60 y 100 mm en 24 horas y puntualmente superiores”.

Por otro lado, también el martes y luego de las tormentas, está prevista la formación de un ciclón extratropical sobre el territorio “generando vientos sostenidos del sector sur, con valores entre 40 y 60 kilómetros por hora y rachas de entre 60 y 90 km/h, ocasionalmente superiores”. Desde el ente anticiparon que las zonas más afectadas por el fenómeno serán el suroeste, centro-sur y este del país.