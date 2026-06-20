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(Archivo). · Foto: Martín Varela Umpiérrez

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Foto: Martín Varela Umpiérrez

A partir de este lunes, habrá modificaciones en tres lineas de ómnibus locales de Puntas de Manga

La Intendencia de Montevideo anunció cambios en las líneas L31, L32 y L33.

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La Intendencia de Montevideo (IM) anunció una serie de cambios para diferentes líneas locales del Sistema de Transporte Metropolitano (STM) que sirven al barrio Puntas de Manga y aledaños.

Según informaron desde la comuna en su portal web, los cambios entrarán en efecto el lunes 22 y tienen por objetivo dotar de servicio de transporte público al barrio Régulo, que previo a las modificaciones se encontraba a dos kilómetros de la parada de ómnibus más próxima. También a mejorar la conectividad de la terminal del STM que está ubicada en la intersección entre avenida Jose Belloni y camino de las Instrucciones con el liceo Espigas, que sirve a la zona.

Las modificaciones propuestas son tres e involucran a los recorridos locales operados por la cooperativa UCOT y que son denominados L31, L32 y L33, cuyos recorridos verán cambios complementarios entre sí.

La línea L31 tendrá dos recorridos: el de ida, que tiene como destino la terminal de avenida de las Instrucciones y camino Mendoza, partirá del barrio Cirilo por la calle Santos Alfonso, para tomar Edrulfo Olivera y continuar por camino Antares, desde donde seguirá el trayecto que ya toma hoy en dia (dobla en avenida de las Instrucciones y toma Camino Mendoza, luego ingresa al asentamiento 21 de enero por camino la Abeja, efectúa una vuelta en U y retoma Mendoza hacia la terminal). El trayecto vuelta, en tanto, saldrá desde la terminal anteriormente mencionada y mantiene la mayor parte de su recorrido, excepto que una vez que alcance la intersección de Belloni y Antares, ingresará al barrio Cirilo para tomar Santos Alfonso y Edrulfo Olivera.

Por su parte, la línea L32 no verá grandes modificaciones en su recorrido y operará en modalidad de circuito con la terminal de Instrucciones y Mendoza como punto de llegada y largada, aunque dejará de ingresar al barrio Transatlántico.

El recorrido original de la línea L33, en tanto, será suprimido –parte de este está contemplado en las modificaciones a la línea L31– y reemplazado por dos sublíneas que estarán intercaladas “de acuerdo a la necesidad de cubrir determinadas zonas por la entrada y salida de estudiantes”, con una frecuencia de una hora “entre pasada y pasada”, explicó la IM.

En su “sentido A”, la línea L33 tendrá como destino Berges-El Jardín y partirá de la terminal de Instrucciones y Belloni, avenida que tomará en sentido sur. Luego doblará en camino Benito Berges hasta la explanada del barrio El Jardín, donde hará una vuelta en U y retornará a la terminal. Sin embargo, durante las horas en las que el liceo Espiga se encuentre en funcionamiento, luego de salir de la terminal cambiará su dirección en la rotonda situada en Belloni y camino Espiga. Continuará por Instrucciones para doblar en camino La Calera, y seguirá por: Corindón, Mío Mío, Belloni en dirección norte, Régulo hasta pasaje Peña, doblará en U, Belloni al sur y seguirá por camino Berges hasta el barrio El Jardín.

En “sentido B” el destino será la terminal de Instrucciones y Belloni. En dicho caso, la línea largará desde camino Berges y El Jardín y tomará Belloni hasta camino Régulo, donde doblará en U en pasaje Peña. Después retornará por Belloni, Mío Mío, Corindón, La Calera e Instrucciones, para regresar a la terminal. También tendrá una variante, de recorrido más corto, que tomará camino Berges y luego Belloni hasta la terminal.

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