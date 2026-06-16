Cartelera de hogueras y reuniones de San Juan

El 23 de junio el Casal Catalá invitará, como es tradición, a celebrar la noche de San Juan en la plaza Varela, desde las 19.00, con una feria gastronómica y espectáculos en torno a un gran hoguera. Pero los festejos se vienen multiplicando de un tiempo a esta parte en diversos espacios públicos, como en la plaza Las Misiones, donde ese mismo martes, desde las 18.00, el fuego servirá, además de para pedir deseos, para templar las lonjas y afianzar el sentimiento de comunidad a partir de una pregunta: ¿qué mantiene encendido a un barrio?

En Parque Rodó el bar Enriqueta (Pasaje Jerónimo Zolesi y 21 de Setiembre) propone encender la noche más larga del año para celebrar “el retorno solar con fogones y rituales, un menú especial inspirado en la península ibérica, música y bailes y queimada tradicional”.

En el Prado, el restaurante Arazá (Ramón Estomba 3332/reservas al 099 003 265) se adelanta un poco y el sábado 20, desde las 20.00, prepara un recibimiento del invierno con vino caliente, cazuela de matambre a fuego de leña y fuente de chocolate. Invitan a los clientes músicos a llevar instrumentos para formar una peña alrededor del fuego y, además, todos los Juanes y Juanas que presenten cédula tendrán un descuento en el ticket de $ 1.700.

Para quienes busquen algo más privado, el chef Adrián Parrilla también convoca para el sábado 20 a las 19.30 pero en Ciudad Vieja. “Lo que me motiva a crear esta experiencia por segundo año consecutivo, aunque con una temática diferente, es recuperar el sentido simbólico del solsticio de invierno. Es una fecha que, desde tiempos ancestrales, representa el momento de máxima oscuridad antes del regreso de la luz. Me pareció una oportunidad hermosa para reunir personas alrededor de una mesa y celebrar ese pasaje desde una mirada sensible, artística y gastronómica”, fundamenta. La cena que ofrecerá, un menú de cinco pasos, estará construida como un recorrido por las distintas etapas de la alquimia. Cada plato representa un momento de la transformación y es acompañado por un maridaje seleccionado entre las cervezas artesanales de El Toto Dormilón o los vinos de bodega Cerro del Toro. Cuesta $ 3.000 y para reservar hay que escribirle en Instagram a @parrasaki o al 094 230 408.

Saliendo de Montevideo, por ejemplo, en Maldonado, el sábado 20 a las 21.00 en Lo de Cristina (Artigas 734), Aiguá, confían en que “el fuego limpia, la música nos encuentra”, de modo que invitan a compartir historias alrededor del fuego en companía de un buen ponche y con la actuación de Berta Pereira y Pollo Píriz.

Hacia Canelones, la gente de Ruta Hortícola organiza un especial a causa del solsticio que describen como “gran fogata, deliciosa cena casera, música, juegos y actividades típicas de la noche más larga”, mientras la tierra descansa y se prepara para una nueva siembra. Como los cupos son limitados, hay que asegurarse lugar a través de los teléfonos 095 907 975 o 091 852 252.

Yendo hacia el oeste, en La Vigna Láctea hablan de un convivium de San Juan, que será el sábado 20 a partir del mediodía y “hasta la hora de las brujas”. Para eso la ecochacra coloniense reedita su dinámica de Mercado de la Tierra, un espacio para recorrer sin apuro, descubrir productores y llevarse algo rico –quesos artesanales, por supuesto; hongos de estación, panes y fermentaciones, verduras orgánicas, plantines y cervezas artesanales–. La jornada contará con el micosendero de Alejandro Sequeira y Cecilia Ratti, de 10.30 a 12.00, y la participación de cocineros como Martín Lavecchia, Facundo Lodeiro y Adrián Orio, entre otros. Una gran fogata será encendida a las 19.00. Toman reservas al 099 478 717.

En plan campestre no hay prácticamente bodegas que no tengan su opción de San Juan, pero hay que verificar que queden lugares.

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En ropa de cama

Soy Café (Rivera 2201 esquina Juan Paullier) invita a su primer pijama party el sábado 20 de 10.00 a 15.00 para dar bienvenida al invierno. DJ Riko va a pasar vinilos y habrá un trago de autor. Eso sí: el código de vestimenta indica “pijama, la remera que usás para dormir, y si tenés bata, al estilo El gran Lebowski, vení a pasarlo genial”.

Atención, amargos

Las Vermut Sessions se trasladan a Eduardo Víctor Haedo 2240 el sábado 20. De 18.00 a 3.00 habrá música, gastronomía a cargo de Amore Pastas, Cantina Asiática, La Heroica y Rock and Cookies, y, por supuesto, coctelería de Amado Vermut y Destilería Libertad, entre otros.

Ruta cafetera

Hasta el 30 de junio están abiertas las inscripciones para integrar la primera ruta de las cafeterías de Montevideo, una iniciativa de la División Turismo de la intendencia, con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura, para visibilizar, promover y conectar los espacios cafeteros.

En esta primera edición el proyecto seleccionará hasta 16 locales (tradicionales, de especialidad, de autor o culturales) que destaquen por su identidad, propuesta singular o fuerte vínculo con el territorio. El plan incluye un calendario anual de actividades que comenzará en agosto, con el lanzamiento del día de la cafetería. El circuito incluirá intervenciones musicales y audiovisuales a cargo de Daniel Tatita Márquez.

Los establecimientos seleccionados serán incorporados a un mapa interactivo y formarán parte del catálogo curado del proyecto. También se convoca a profesionales y empresas consultoras para el apoyo en el diseño de la ruta. Se pueden solicitar los términos de referencia al correo.