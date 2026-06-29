Con el foco en lo urgente

El gobierno de Uruguay coordina con Venezuela la mejor manera de brindar ayuda tras los dos terremotos devastadores que sufrió ese país. El canciller Mario Lubetkin, después de conversar con su par venezolano, Yván Gil, dijo a la diaria que en la situación actual “lo más importante” es que aquellos países que, a diferencia de Uruguay, tienen experiencia en terremotos “estén en la primera línea”, porque “nosotros no sabemos de ese tema y lo que hay que hacer ahora es no obstruir”.

En una segunda etapa, en la fase de reconstrucción de las zonas más afectadas, es en la que “nosotros trataremos de dar una mano”, para ayudar “con seriedad y profesionalidad”, dijo Lubetkin.

“Al inicio siempre, cuando se habla de Uruguay, se habla de alimentos, y ese no es el punto central en este caso”, aclaró. “El punto central son el agua, las medicinas, que los ciudadanos no tengan que dormir en la intemperie”, dijo el canciller.

Además, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y con Presidencia, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, dijo que el Estado Mayor de la Defensa puso a disposición drones para la búsqueda de personas y profesionales capacitados en distintas áreas, entre ellas, la operación de maquinaria para remover escombros, porque todavía es posible el rescate de sobrevivientes.