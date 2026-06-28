Gobierno coordina el envío de ayuda a Venezuela, informó la ministra de Defensa

El Estado Mayor de la Defensa puso a disposición drones para la búsqueda de personas y profesionales capacitados en distintas áreas.

La titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Sandra Lazo, anunció este domingo que el gobierno uruguayo está coordinando el envío de ayuda humanitaria a Venezuela, luego de que el miércoles este país sudamericano sufriera dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, que han provocado la muerte de alrededor de 1.500 personas, según la última actualización.

A través de su cuenta de X, Lazo informó que se está trabajando con el Estado Mayor de la Defensa, los comandantes en jefe del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada y las autoridades de la Dirección Nacional de Sanidad Militar para determinar las capacidades que tiene el gobierno de “contribuir ante el terremoto que afectó al hermano pueblo de la República Bolivariana de Venezuela”.

Lazo señaló que ya se ha informado sobre el tema al presidente Yamandú Orsi, y apuntó que también se ha conversado con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, y con el canciller Mario Lubetkin, quien “mantiene contacto con el cónsul de Venezuela”. “En función de las necesidades que se identifiquen, el MDN, a través de las Fuerzas Armadas, estará presente brindando la ayuda humanitaria que resulte necesaria”, afirmó la ministra.

En un oficio dirigido a Lazo, que fue compartido por la propia ministra, el Estado Mayor de la Defensa indicó que puede colaborar con cuatro drones para la búsqueda de personas, con centros móviles de comunicaciones de emergencia y con personal especializado en la operación de maquinaria para removimiento de escombro, así como también con “tres binomios de equipos especializados K9”.

El Estado Mayor de la Defensa también informó que puede ayudar con personal especialista en la operación de plantas potabilizadoras de agua y generadores eléctricos, y con la entrega de frazadas.

Por su parte, en diálogo con la diaria, Lubetkin señaló que en este momento “lo más importante” es que aquellos países que, a diferencia de Uruguay, tienen experiencia en terremotos “estén en la primera línea”. “No porque nosotros no queramos dar una mano, sino porque nosotros no sabemos de ese tema y lo que hay que hacer ahora es no obstruir. No se trata de mandar gente, no se trata de mandar alimentos, se trata de que los equipos de rescate estén llegando todos ahora”, expresó el canciller.