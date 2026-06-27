Lubetkin se contactó con el canciller venezolano tras los terremotos que ya han ocasionado la muerte de 1.430 personas

Jornada de acopio para damnificados en el Consulado de Venezuela en Uruguay, el 27 de junio.

El ministro de Relaciones Exteriores transmitió la disposición del gobierno uruguayo a colaborar en la “fase de reconstrucción” de las zonas mayormente afectadas en Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, mantuvo una conversación con su par venezolano, Yván Gil, a tres días de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter que provocaron graves consecuencias en la zona norte de Venezuela. Según informó la cancillería uruguaya, Lubetkin reiteró en la conversación la solidaridad de Uruguay ante la difícil situación que está atravesando el pueblo venezolano y expresó la disposición del gobierno uruguayo de colaborar en la posterior “fase de reconstrucción”.

En diálogo con la diaria, Lubetkin señaló que en este momento “lo más importante” es que aquellos países que, a diferencia de Uruguay, tienen experiencia en terremotos “estén en la primera línea”. “No porque nosotros no queramos dar una mano, sino porque nosotros no sabemos ese tema y lo que hay que hacer ahora es no obstruir. No se trata de mandar gente, no se trata de mandar alimentos, se trata de que los equipos de rescate estén llegando todos ahora”, expresó. El ministro señaló que “todavía quedan algunos días de posibilidad para sacar las piedras y sacar gente viva”.

Foto: Diego Vila

Hasta ahora se han contabilizado 1.430 personas fallecidas y 3.238 heridos, informó este sábado el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, según consignó la agencia EFE.

Este mismo sábado, la cancillería uruguaya informó que un uruguayo residente en Venezuela, de profesión fotógrafo, falleció a causa de los terremotos, junto a su mujer y su hija mayor.

Foto: Diego Vila

Lubetkin señaló que, en una segunda etapa, la principal tarea será la reconstrucción de las zonas mayormente afectadas, como el estado de La Guaira. Mencionó que “va a haber mucha gente a la intemperie”. “Es en la fase de reconstrucción donde nosotros trataremos de dar una mano”, resaltó. El ministro recalcó la importancia de ayudar “con seriedad y profesionalidad”.

“Al inicio siempre cuando se habla de Uruguay se habla de alimentos, y ese no es el punto central en este caso. El punto central es el agua, las medicinas, que los ciudadanos no tengan que dormir en la intemperie, de noche, con posibilidades de lluvia; eso es lo que coordinamos ayer con el consulado, eso es lo que hablamos intensamente con las autoridades venezolanas ayer telefónicamente”, señaló el canciller.

Asimismo, Lubetkin apuntó que la situación de Venezuela se abordará el lunes y el martes en la próxima cumbre del Mercosur, en la que Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del bloque regional. Destacó, además, la declaración que ya emitió al respecto la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que manifestó que “seguirá pendiente y acompañando de cerca la evolución de la situación humanitaria a causa de este desastre natural, reiterando en este difícil momento, su más profunda solidaridad y disposición con Venezuela”.

Foto: Diego Vila