La madre de Luján

Ramona Dominga Valdez, conocida como Chela, falleció ayer a los 91 años en la localidad donde residía: José Enrique Rodó, en el departamento de Soriano. Desde el 23 de abril de 1977, cuando su hijo, Luján Alcides Sosa, fue detenido en Buenos Aires, nunca dejó de buscarlo.

Su empecinada lucha la llevó a la Marcha del Silencio en Montevideo y, desde 2015, a la Marcha del Silencio en José Enrique Rodó, movilización que parte de la plaza ubicada en AFE y termina en su propio hogar. La localidad sorianense, como tantas en los interiores del país, pasó de ser un lugar en donde “no podíamos ni abrir la boca” a ser un espacio donde “hacer resonar la pregunta ¿dónde están? en las calles”, contaba a la diaria en 2023.

El velatorio de Chela será hoy desde las 8.00 en la Sala Municipal de José Enrique Rodó, y su sepelio a las 16.00 en la necrópolis de la localidad.