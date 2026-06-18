La OIT aprobó convenio para asegurar derechos laborales y protección social a quienes trabajan en plataformas digitales

El documento se aprobó por mayoría y entrará en vigencia una vez que al menos dos estados lo ratifiquen.

Durante la 114º Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presidida por el ministro de Trabajo, Juan Castillo, se acordó entre los países miembros del organismo un convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas. El acuerdo incorpora “garantías para la protección de datos personales y la privacidad de los trabajadores, así como medidas para evitar suspensiones, desactivaciones de cuentas o terminaciones de contratos basadas en motivos discriminatorios o ilegales”, anunció el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La votación tuvo lugar durante la sesión plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. El convenio fue aprobado por mayoría, con 406 votos a favor, ocho en contra y 36 abstenciones. El convenio entrará en vigor 12 meses después de ser ratificado por al menos dos estados miembros de la OIT.

En su prólogo, el convenio expresa que “las plataformas digitales han abierto oportunidades para el empleo, la formalización y el desarrollo empresarial, pero también advierte sobre la existencia de déficits de trabajo decente que requieren respuestas normativas específicas”. Además, establece que “los estados que lo ratifiquen deberán adoptar medidas para garantizar el respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, incluyendo la libertad sindical y la negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la no discriminación y el derecho a un entorno laboral seguro y saludable”.

Otro de los puntos centrales es la correcta clasificación de la situación laboral de quienes trabajan mediante plataformas digitales. La norma establece que los estados deberán adoptar medidas para determinar adecuadamente la existencia o no de una relación de trabajo, considerando los hechos vinculados a la ejecución de las tareas y las características específicas de este tipo de actividad.

Sobre este tema, Leonardo Batalla, asesor del ministro y responsable de Relaciones Internacionales y Cooperación del MTSS, expresó que “el proceso que culminó con la aprobación del convenio demuestra la vigencia del diálogo social como herramienta para construir acuerdos internacionales”. Sostuvo también que “la OIT demostró ser el único ámbito internacional capaz de reunir a gobiernos, empleadores y trabajadores en pie de igualdad para construir respuestas comunes a las transformaciones del trabajo”.

“La adopción del primer convenio internacional sobre trabajo en plataformas digitales constituye un hito para el mundo del trabajo contemporáneo, tanto por el contenido del instrumento como por el proceso de diálogo social que hizo posible su aprobación”, afirmó el asesor.

Según explicó, “las discusiones fueron extensas y complejas, abordando temas centrales como la determinación de la relación de trabajo, la protección de datos, la seguridad social, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión algorítmica”, y destacó que el gobierno uruguayo sostuvo durante el proceso “la necesidad de alcanzar un convenio internacional, entendiendo que el trabajo en plataformas requiere respuestas globales, y que la OIT es el ámbito adecuado para construirlas”.