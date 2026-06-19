Ministerio de Trabajo calificó como “positivo” proyecto de ley para extender la licencia por paternidad presentado por Jisdonian

El diputado del Partido Nacional destacó que las autoridades del Banco de Previsión Social también están de acuerdo con el texto, pero que su aprobación “dependerá de la voluntad política”.

La Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados sesionó este miércoles y trató la inactividad compensada por paternidad.

En el período anterior, el diputado del Partido Nacional (PN) Pedro Jisdonian y la diputada del Partido Colorado María Eugenia Rosello presentaron un proyecto de ley para extender la cantidad de días de licencia paternal, que fue aprobado en julio de 2024 y marcó el pasaje de 17 días a 20 días, con entrada en vigencia el 1º de enero pasado. Recientemente, el legislador blanco presentó un nuevo proyecto para extender la licencia de 20 a 30 días.

En dicha sesión compareció el subsecretario del Ministerio de Trabajo, Hugo Barreto. En diálogo este viernes con la diaria, el jerarca comentó que los integrantes de la comisión consultaron a las autoridades de la cartera por el proyecto de ley. “A priori observamos de manera positiva ese texto”, aunque “resta analizarlo y estudiarlo con mayor detalle” y tiempo, adelantó.

En tanto, Jisdonian dijo a la diaria que “ya vino a la Comisión el Banco de Previsión Social y estuvo de acuerdo. Ahora compareció el Ministerio de Trabajo y estuvo de acuerdo también en avanzar en eso”.

El diputado destacó que Barreto calificara positivamente la propuesta y agregó que, de aquí en más, para tratar el proyecto se dará continuidad a la comparecencia de distintas delegaciones relacionadas con el tema y, a partir de ahí, se hará la votación correspondiente dentro de la comisión. En caso de tener los votos suficientes, el proyecto pasará al Plenario de la Cámara de Diputados para su análisis y debate.

El legislador comentó que durante la comisión “se hizo mención de que este tema se había tratado en el Diálogo Social y celebro que el trabajo que se hizo en el período pasado haya sido recogido. Esperemos que se pueda aprobar y sea ley, porque creo que esto no tendría que ser un tema de quién lo presenta, sino de que se pueda avanzar en materia de derechos”.

Con respecto a si considera que el proyecto tendrá los votos suficientes para su aprobación, respondió que “eso dependerá de la voluntad política. Creo que si hay un acuerdo, al igual que en el período pasado cuando presentamos el proyecto anterior, que fue votado por unanimidad, esperemos que con este proyecto también se logre”. Espero que no se intente que el proyecto ingrese por otro lado, simplemente porque lo presenté yo, que pertenezco a filas del PN”, manifestó.

En ese sentido, agregó que al presentar un nuevo proyecto “estamos legitimados a hacerlo y queda claro que no es ningún oportunismo, porque en el período anterior ya presentamos un proyecto que se aprobó y advertimos que la idea era avanzar, y estamos cumpliendo con eso”.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo y diputada por el Movimiento de Participación Popular, Sol Maneiro, dijo a la diaria que “durante un año estuvimos trabajando en diagnóstico, insumos y evidencia sobre las necesidades de la población en todo el territorio nacional en materia de seguridad social”.

Sobre esto, sostuvo que “esa etapa culminó con la entrega de un documento que, entre muchas otras cosas, incluye la propuesta de extensión del subsidio por paternidad, y es justamente ese insumo el que hoy está siendo trabajado por el Poder Ejecutivo. Un proceso serio, con actores reales sentados en la mesa”.

Maneiro resaltó que “el PN eligió no participar” y quizás por eso “decide presentar una propuesta sobre lo mismo sin estar al tanto de en lo que ya se estaba trabajando. Como bancada oficialista, estamos a la espera de lo que envíe el Poder Ejecutivo. Ya hicimos ese trabajo y no tiene sentido volver a dar una discusión que llevamos adelante durante un año”.