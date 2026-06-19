Se viene el Nuevo Estadio Belvedere

En el libro Montevideo, la ciudad del fútbol. Historias de barrios, clubes, canchas y estadios, de Luis Prats, se puede repasar cómo los clubes de fútbol fueron paseándose por distintos barrios capitalinos a lo largo de la historia. Por ejemplo: “Liverpool tenía su cancha en el Prado. Con dirección en Zufriategui 111, el terreno estaba ubicado en los fondos del actual Círculo de Tenis de Montevideo, entre el monumento a los últimos charrúas y el Rosedal. Los negriazules habían iniciado su trayectoria una década antes en el paraje conocido como La Cuchilla, en el Camino Nacional a Colón Nº 41 (actual esquina norte de la avenida Garzón y San Quintín), por donde pasaron luego otros clubes”.

Desde esa cancha hasta la que se viene, el Nuevo Estadio Belvedere, pasaron varias generaciones de hinchas. Encima del viejo parque Belvedere comenzará a erigirse en nuevo estadio que representa “un hito fundamental en el crecimiento institucional del club y en la consolidación de un espacio moderno, sustentable y acorde” a las “aspiraciones deportivas y sociales”, según expresó un comunicado del club.