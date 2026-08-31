Con Rada en la camiseta

En el clásico de ayer, Peñarol salió a la cancha con una camiseta distinta, con la imagen de Ruben Rada estampada en el pecho. El club invitó a la familia del músico a asistir al homenaje que se le rendiría en la previa del partido, con música en vivo y ovaciones desde la tribuna.

“Es un regalo increíble y creo que le cumplieron un sueño a mi papá. Y a todos nosotros”, dijo Julieta Rada, hija del músico, en un video que publicó Peñarol en su cuenta de X. De fondo, se escuchaban tambores en el estadio Campeón del Siglo.

El club también manifestó su agradecimiento por la decisión de la familia de Rada de donar al Museo de Peñarol “la gloriosa camiseta número 5 que el Capitán de Capitanes, Néstor Gonçalves, le obsequió y que el Negro adoptó como amuleto, acompañándolo en cada viaje, en cada evento importante, hasta el último de sus días”.