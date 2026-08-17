¡Feliz día para todos!

Este domingo se celebró el Día del Niño y la Niña, el Día de la Niñez, el Día de la Infancia o el Día de las Infancias. Así como ha ido evolucionando y diversificándose el nombre, también ha cambiado la forma de festejar, que pasó de ser una fecha meramente comercial y hogareña, en la que los regalos eran protagonistas, a una jornada en la que las actividades de carácter social convocan a niños, niñas y adolescentes y sus familias a celebrar en colectivo, junto con vecinos, organizaciones de la sociedad civil y distintos niveles de gobierno. Clubes, centros educativos y entidades de distinto tipo organizaron actividades en espacios públicos barriales para que todos los niños, niñas y adolescentes tuvieran una jornada de convivencia ciudadana distinta, donde nadie se quedara sin regalos.