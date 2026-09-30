Ciudadano ilustre

Anoche, en un teatro Solís colmado, el escritor Emmanuel Carrère fue el protagonista de una entrevista abierta que condujo el periodista Gabriel Peveroni. En el diálogo se abordó la última novela del francés, Koljós, en la que relata la historia de sus padres y de la familia de su madre, la sovietóloga Hélène Carrère d’Encausse, de ascendencia rusa. También se conversó sobre otros trabajos de Carrère, como la investigación El adversario y la novela Yoga, y se discutieron las referencias a San Pablo y la influencia del escritor estadounidense Philip K Dick en la obra del visitante.

Carrère, que recibió como obsequio libros de sus colegas uruguayos Daniel Mella y Fernando Butazzoni, respondió con calma y amabilidad, y parecía dispuesto a seguir el intercambio cuando, tras aproximadamente una hora, cesaron las preguntas. Al término de la charla, Débora Quiring, directora de Cultura de la Intendencia de Montevideo, le entregó la placa que lo distingue como Ciudadano Ilustre de Montevideo.