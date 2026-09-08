Maniobra millonaria: desmantelan red de tráfico ilegal de medicamentos en Rivera

Un procedimiento policial y aduanero permitió desarticular un circuito clandestino que ingresaba fármacos de uso controlado y suplementos desde Paraguay y Brasil para distribuirlos a todo Uruguay; tres personas fueron detenidas.

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Efectivos de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional (DIPN), en un trabajo conjunto con la Fiscalía Semiespecializada de tercer turno de Rivera y la Dirección Nacional de Aduanas, desmantelaron una organización dedicada al contrabando, acopio y comercialización ilegal de fármacos y suplementos deportivos, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El operativo coordinado desarticuló una red que ingresaba ilegalmente medicamentos de venta controlada y suplementos para adelgazar. Se distribuían por encomiendas tras venderse a través de redes sociales, sin registro ni respectar la cadena de frío.

El procedimiento denominado Operación Anastasia, que según pudo saber la diaria llevó cinco meses de trabajo de inteligencia e investigaciones, y en el que trabajaron los efectivos de la Dirección de Investigaciones de la Jefatura de Policía de Rivera, culminó con tres personas detenidas –dos hombres de 30 y 33 años y una mujer de 26–, quienes permanecen a disposición de la sede judicial.

Inteligencia y detención en dos etapas

A través de tareas de vigilancia estratégica, la DIPN reconstruyó la logística del grupo y desplegó un operativo en dos etapas.

La interceptación vehicular implicó que agentes policiales detuvieran en la vía pública un automóvil que trasladaba a dos de los indagados en el departamento de Rivera, logrando su detención inmediata.

Simultáneamente, las fuerzas de seguridad allanaron un depósito donde inspeccionaron una vivienda identificada como centro de acopio. En el lugar se detuvo a la tercera sospechosa y se incautó un importante volumen de mercadería.

La ruta del contrabando

Según el expediente judicial, la mercadería era adquirida en Paraguay, trasladada por Brasil e ingresada ilegalmente por la frontera de Rivera. Una vez en el país, los implicados promocionaban los productos mediante redes sociales, presentándolos de forma engañosa como tratamientos para adelgazar, y los despachaban a distintos departamentos mediante encomiendas en camiones de carga y bodegas de ómnibus interdepartamentales.

Entre los insumos incautados figuran fármacos anabólicos, vitaminas, suplementos de uso deportivo y medicamentos de venta bajo receta, ninguno de los cuales contaba con el registro sanitario del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, varios requerían prescripción médica estricta y cadena de frío obligatoria, norma quebrantada de forma sistemática.

Alerta sanitaria: el peligro de los suplementos no registrados

El caso encendió las alarmas de las autoridades sanitarias, debido al incremento en el consumo de productos adulterados o sin aval oficial comprados en el mercado informal.

Recientemente, el MSP emitió una alerta máxima tras constatar internaciones por el consumo de suplementos de vitamina D3 ilegales que provocaron hipercalcemia (exceso de calcio en sangre) y daño renal grave. La ingesta de estos compuestos sin control genera riesgos críticos como toxicidad renal y hepática y efectos por hipercalcemia.

Profesionales del área médica indicaron a la diaria que sustancias no declaradas en proteínas o suplementos herbales pueden acelerar cuadros de insuficiencia renal o hepática. Su consumo también puede causar fatiga extrema, arritmia, vómitos y depósitos de calcio en tejidos.

Productos para adelgazar o potenciar la masa muscular suelen contener anfetaminas o esteroides anabólicos, con fármacos ocultos que pueden elevar el riesgo de infartos, accidentes cerebro vasculares y trastornos severos.