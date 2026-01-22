Nombre del espectáculo: Profundo
Equipo técnico
Textos: Pedro Alfonso, Rodrigo Lema Mundini, Carmela Viñas, Matías Maldonado, Ernesto Álvez.
Arreglos corales: Carmela Viñas.
Puesta en escena: Magalí Romero, Carmela Viñas.
Vestuario: Fernando Olita.
Maquillaje: Carolina Fontana.
Iluminación: Juan Andrés Piazza.
Sonido: Ulises Rivas y Martín Brizolara.
Pantallas: Ernesto Álvez, Grecia Grilli y Carmela Viñas.
Utilería: Alejandro Rodríguez, Federico Cerredelo.
Componentes
Primos: Mario Fernández, Felipe Pérez, Matías Pacheco, Tamara Rosas, Manuel Bautista.
Sobreprimas: Carla Villablanca, Florencia Nova, Melissa Piazza.
Segundos: Ignacio Tiscornia, Matías Maldonado, Pedro Alfonso, Germán Veglio, Diego Blanco.
Bombo: Grecia Grilli.
Redoblante: Ernesto Álvez.
Platillos: Andrés Bedolla.