Nombre del espectáculo: Jóvenes por siempre
Equipo técnico:
Dirección responsable: Hugo Ligrone. Dirección general: Sebastián de María. Textos: Luis Alberto Carballo. Puesta en escena y dirección de actores: Federico Lynch. Arreglos corales: Luis Muniz. Coreografías: Ana Ramos y Gabriel Mareco. Iluminación: Nicolás Amorín. Sonido: Martín Brizolara y Gustavo Ruvertoni. Escenografía: Vladimir Bondiuk. Diseño y realización de pantallas: Cristhian Orta. Coordinador: Ricardo Maciel. Diseño de vestuario: Agustín Camacho. Realización de vestuario: Agustín Camacho, Silvana Vasconcellos, Johana Silva, Ruben García, Ana Karina Pintos. Redes sociales: Antonela Ramos.
Componentes:
Luis Muniz, Mariana Sayas, Gabriel Groba, Alexis Monzón, Antonela Ramos, Gastón Gatto, Walter Cucuzú Brilka, Enrique Massey, Gastón San Sebastián, Christian Silva, Gabriel Mareco, Pedro Cacho Denis, Massimo Tenuta, Camilo Cayota, Sebastián Sellanes, Ana Ramos, Gustavo Uboldi, Lautaro Greno, Romina Sastre, Ezequiel Machado, Sebastián de María, Miguel Ángel Cufós, Yesty Prieto, Miguel Ángel Muniz.