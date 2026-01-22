Nombre del espectáculo: Gran Estreno
Equipo técnico
Dirección responsable: Raúl Rulo Sánchez.
Textos: Martín Pollo Perrone.
Puesta en escena: Martín Pollo Perrone, Aldo Martínez.
Arreglos corales: Jorge Velazco.
Coreografías: Diego Rodríguez.
Vestuario: Fernando Olita, Mary Grun, Karina Gavazzi, Lesly Alzamendi, Mabel Baldi.
Sombreros y pelucas: Betiana López, Mayra López, Maximiliano Martínez, Andrea Serradilla.
Escenografías: Darío Spósito.
Pantallas: Firu Fernández, Darío Spósito.
Accesorios y utilería: Nelson Barcos, Marcelo Sosa, Darío Spósito.
Maquillaje: Betiana López, Claudia Piedeferri, Camila Priore, Romina Ottonelli, Lucía Giménez.
Sonido: Marco González, Martín Brizolara.
Iluminación: Nicolás Amorín.
Componentes
Aldo Martínez, Martín Pollo Perrone, Ricardo García, Gonzalo Moreira, Joaquín Terra, Diego Rodríguez, Fernando Chiavarino, Marcos Aguirre, Maycol Brunetti, Lucas Olivera, Renzo Cocina, Delfina López, Lucas Tejera, Marcelo Sosa, Eugenia Nazari, Serena Píriz, Martina Bagnato, Agustina Giaconi, Martín Luzarzo.