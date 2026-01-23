Nombre del espectáculo: Sin etiqueta.
Equipo técnico
Dirección responsable: Carlos Bocha Pintos.
Textos: Martín Prado, Gabriel Rodríguez, David Trindade.
Puesta en escena: Facundo Ascorreta, Martín Prado.
Vestuario: Jorge Rozemberg, Esteban Cancelo, Beatriz Hornos, Lorena Bustos.
Maquillaje: Silvana Tomasini, Micaela Novo, Martyna Tomasini, Elizabeth Galarraga.
Peinados: Micaela Núñez, Álison Salvatierra.
Coreografías: Eloy Benítez, Gabriel Mareco, Romina Sastre, Vanessa Echeverría, Facundo Trinidad, Romina Da Silva, Iván Karacher, Santi Torres.
Asistencia y dirección coreográfica: Stella García.
Arreglos corales: Andrés Atay.
Arreglos musicales: Bocha Pintos.
Sonido: Gerardo Barceló, Alfredo Vázquez.
Pantallas: Pablo Aires.
Iluminación: Gonzalo Martínez.
Componentes
Actores: Gabriel Rodríguez, Ivanna Zapatta, Luna Do Nascimento, David Trindade, Martina Lima, Franco Bueno y Marzia Anunziatto.
Cantantes: Martina Lima, Victoria Silvera, Antonella Marcenaro, Marcos Trindade, Franco Bueno y Rolando Paz.
Cuerpo de baile: Ivanna Zaparra, Irina Argüello, Vanessa Echevarría, Marcia Anunziatto, Sofía Moraes, Mathías González, Nahuel González, Eloy Benítez, Matías Pérez, Lucas Mendietta, Iván Vilche, Christian Uliano y Facundo Trinidad.
Músicos: Leonardo Pérez, Bocha Pintos, Jorge Amaro, Yamila Carrattini, Mateo Cabrera, Nacho Pintos, Hebert Cabral, Aníbal Rodríguez y Antonio Rosas.