Nombre del espectáculo: La República de la vereda
Equipo técnico:
Arreglos corales: Camilo Routin. Textos: Camilo Fenández, Maira Sepúlveda, Rodrigo Quijano, Pablo Castro. Puesta en escena: Sebastián Calderón. Diseño de vestuario: Lucía Panizza. Diseño de maquillaje: Fiorella Apelo, Betiana López. Realización de maquillaje: Betiana López, Fiorela Apelo, Camila Priore, Claudia Piedeferri. Iluminación: Enzo Rubin. Diseño gráfico y pantallas: Gerardo Borrás. Utilería: Bruno Ovando, Gonzalo Isasmendi, Joaquín Dangiolillo.
Componentes:
Dirección escénica: Camilo Routin. Primos: Emiliano Belmudes, Martín Puime, Fernando Balbuena, Virginia Gervasio, Martina Cal. Sobreprimas: Ximena De los Santos, Madelen Da Silva, Maira Sepúlveda. Segundos: Gonzalo Villalba Ghelfa, Pablo Castro, Lautaro Cáceres Chiribao, Matías Mollica Pesce, Gonzalo Bueno. Bombo: Enzo Cuenca. Redoblante: Leandro García. Platillos: Nicolas García.