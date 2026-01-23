Nombre del espectáculo: Ciudad Siniestra

Equipo técnico

Director responsable: Daniel Carluccio.

Coordinación general: Rodrigo Guillenea y Fabián Pérez.

Arreglos corales: Diego Perrou.

Textos: Rodrigo Franco, Mauricio Quintela, Leandro Lacuesta, Freddy González.

Puesta en escena: Freddy González.

Diseño de vestuario y sombreros: Leticia Sotura, Dahiana Ramos.

Realización de vestuario: Marcela De Vera, Natalia Cal, Antonella Langone (medio), Mariana Antúnez (director), Mora Aquino, Shizuco Kunisawa (retirada).

Maquillaje: Daniela Carluccio, Daniela Aparicio, Erica González, Natalia Cheico, Matilde Correa.

Realización crinolina: Claudia Acosta, Matías Vizcaíno.

Sombreros: Ovidio Fernández.

Equipo de sombreros: Agustín Centurión, María José Ramírez, Marcelo González.

Redes sociales: Marcelo Palau, Mateo Duarte.

Pantallas y Logo: Pablo Delgado.

Utilería: Manuel Souza, Diego Muñoz.

Chofer: Miguel Marrero.

Componentes

Dirección escénica: Diego Perrou.

Primos: Sebastián Martínez, Jorge Sanabria, Rodrigo Guillenea, Fabián Pérez, Sebastián Veins.

Sobreprimos: Luis Canario Pereira, Leonor Echeverría, Rafael Bruzzone.

Segundos: Freddy González, Daniel Pintos, Gonzalo Palau, Gabriel Mutiuzabal, Emiliano Pereyra.

Bombo: Federico Lasena.

Redoblante: Nicolás Lasena.

Platillos: Facundo Rodríguez.

Local de ensayo: Club Fraternidad (Heráclito Fajardo 3464)