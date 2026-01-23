Nombre del espectáculo: Ciudad Siniestra
Equipo técnico
Director responsable: Daniel Carluccio.
Coordinación general: Rodrigo Guillenea y Fabián Pérez.
Arreglos corales: Diego Perrou.
Textos: Rodrigo Franco, Mauricio Quintela, Leandro Lacuesta, Freddy González.
Puesta en escena: Freddy González.
Diseño de vestuario y sombreros: Leticia Sotura, Dahiana Ramos.
Realización de vestuario: Marcela De Vera, Natalia Cal, Antonella Langone (medio), Mariana Antúnez (director), Mora Aquino, Shizuco Kunisawa (retirada).
Maquillaje: Daniela Carluccio, Daniela Aparicio, Erica González, Natalia Cheico, Matilde Correa.
Realización crinolina: Claudia Acosta, Matías Vizcaíno.
Sombreros: Ovidio Fernández.
Equipo de sombreros: Agustín Centurión, María José Ramírez, Marcelo González.
Redes sociales: Marcelo Palau, Mateo Duarte.
Pantallas y Logo: Pablo Delgado.
Utilería: Manuel Souza, Diego Muñoz.
Chofer: Miguel Marrero.
Componentes
Dirección escénica: Diego Perrou.
Primos: Sebastián Martínez, Jorge Sanabria, Rodrigo Guillenea, Fabián Pérez, Sebastián Veins.
Sobreprimos: Luis Canario Pereira, Leonor Echeverría, Rafael Bruzzone.
Segundos: Freddy González, Daniel Pintos, Gonzalo Palau, Gabriel Mutiuzabal, Emiliano Pereyra.
Bombo: Federico Lasena.
Redoblante: Nicolás Lasena.
Platillos: Facundo Rodríguez.