Nombre del espectáculo: Paraíso.

Equipo técnico

Dirección responsable: Marcel Borrone.

Textos y Puesta en escena: Fabricio Speranza.

Arreglos corales: Martín Fagúndez.

Coreografías: Tabaré Martínez.

Utilería: Gustavo Barzini, Ronald Muñoz, Leonardo Maurente.

Diseño de vestuario: Graciela Rodríguez.

Realización de vestuario: Graciela Rodríguez, Mary Grun, Isabel Silveira, Lucila Sismondi, Julieta Becoña, Érica Millán y Alejandra Pereira.

Maquillaje: Graciela Rodríguez, Lucila Sismondi, Julieta Becoña.

Sonido: Martín Brizolara.

Iluminación: Inés Iglesias.

Diseño de pantallas: Firu Fernández.

Producción visual y redes: Lucrecia Ocampo, Mauricio Bonelli.

Producción musical: Pablo Nachich (La Ronda Music).

Producción comercial: Pique Producciones.

Producción general y coordinación: Mauricio Bonelli, Mathías Rodríguez.

Componentes

Lucrecia Ocampo, Dahiana Bassadone, Agustina Dorado, Kathy Viera, Ahinara Noble, Florencia Becoña, Matías Vespa, Ignacio Rigamontti, Zelmar Beron, Nicolás Fernández, Darío Sellanes, Enzo Benedetti, Martín Fagúndez, Néstor Socoliuc, Marco Álvez, Joaquín Álvez, Christian Cabrera y Marcel Borrone.

Lugar de ensayo: Espacio Box (Av. General Flores 4638)