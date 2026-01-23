Nombre del espectáculo: Juan
Equipo técnico
Dirección responsable: Nicolás Conti y Manuel Astapenco.
Dirección artística y puesta en escena: Mariano Solarich.
Arreglos corales: Mathías Lemes.
Textos: Eduardo Rigaud, Rodrigo del Río, Lucas Lorenzo y Sebastián Rivero.
Vestuario y maquillajes: Mariela Gotuzzo.
Sonido: Gerardo Barceló.
Componentes
Dirección escénica: Mathías Lemes.
Primos: Claudio Rojo, Martín Farol Beracochea, Sebastián Pascual Gómez, Guillermo Curbelo, Nicolás Vanzuli.
Sobreprimos: Marquitos Gómez, Mario Pagalday.
Segundos: Mathías Albarracín, Nicolás Conti, Christian Conejo Cedrés, Leonardo Palmera García, Gabriel Carucha Ramos.
Batería: Rodrigo Melgarejo, Emanuel Tachuela Alanís, Manuel Astapenco.