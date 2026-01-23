Nombre del espectáculo: Patria o Tumba
Equipo técnico
Dirección responsable: Camilo Abellá López.
Dirección artística: Camilo Abellá López, Imanol Sibes y Emiliano Tuala.
Textos: Emiliano Tuala, Imanol Sibes y Camilo Abellá López.
Arreglos corales: Camilo Abellá López.
Puesta en escena: Lucía García Aldaya.
Coordinación: Gonzalo Rodríguez y Sandra Abellá.
Finanzas: Gastón Abellá López y Joaquín Dursi.
Producción: Marcelo Sanguinetti.
Gestión comercial: Malena Reyes, Diego López y Sandra Abellá.
Diseño de vestuario: Fernando Olita.
Realización de vestuario: Graciela Salles.
Sombreros de presentación y medio: Ricardo Rosas, Sofía Beceiro, Paula Migliaro, Mariana Bardecio, Gastón Aro y Johanna Fonseca.
Sombreros y hombreras de retirada: Daniela Aparicio, Erica González, Alina Kremarenko, Martina Mansilla.
Pintado textil: Elizabeth Galarraga.
Maquillaje: Pinceladas Grupo Arte, Analía Barboza, Evangelina Paolino y Leticia Pin.
Iluminación: Nicolás Amorín.
Pantallas: Víctor González.
Sonido: Gustavo Ruvertoni.
Comunicación y redes: Diego López.
Diseño gráfico: Ramiro García Conte.
Utilería: Mauro Sánchez, Gonzalo Rodríguez, Gerardo Gollo, Martín Fabruccini.
Componentes
Dirección escénica: Camilo Abellá López.
Primos: Joaquín Dursi, Sergio Camargo, Michael Cabrera, Sebastián Costa, Fernando Laforia.
Sobreprimos: Esteban Takorián, Nicolás Ríos, Camila Sosa.
Segundos: Gastón Abellá López, Pablo Fernández, Nahuel Mera, Agustín Ríos, Imanol Sibes.
Batería: Marcelo Sanguinetti, Santiago De los Ángeles, Mauricio Pérez.