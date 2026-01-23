Nombre del espectáculo: Amor de Murga
Equipo técnico
Director responsable: Raúl Castro.
Coordinación: Pedro Castro y Nicolás Gutiérrez.
Arreglos corales: Edú Pitufo Lombardo.
Textos:: Raúl Castro y Felipe Castro.
Músicas inéditas: Edú Pitufo Lombardo, Felipe Castro, Damián Dewailly, Alejandro Balbis.
Puesta en escena: Pablo Pinocho Routin, Orlando Mono Da Costa.
Componentes
Dirección escénica: Edú Pitufo Lombardo.
Primos: Manuel Umpiérrez, Marcos Da Costa, Pablo Pinocho Routin, Javier Carvalho, Diego Mutiuzabal.
Sobreprimas: Julieta Hernández, Lucila Scariato, Federica Pereyra.
Segundos: Orlando Mono Da Costa, Pedro Castro, Alejandro Balbis, Mario Jolochín, Raúl Castro.
Bombo: Freddy Zurdo Bessio.
Redoblante: Gastón Angiolini.
Platillos: Bruno Bukoviner.