Nombre del espectáculo: Con eso no se jode
Equipo técnico
Textos: Matías Canzani, Sofía Zanolli, Joaquín De León.
Arreglos corales: Matías Canzani.
Puesta en escena: Mathías Iguiní.
Diseño de vestuario: Leticia Sotura.
Asistencia de diseño: Dahiana Ramos.
Realización de vestuario: Nora Aquino, Shizuco Kunisawa, Victoria Cortondo, Claudia Acosta, Yanela Franco, Inés Piñón.
Realización sombreros del medio: Daniela Aparicio, Alina Kramarenko, Martina Mansilla, Maga Liendo, Alejandra Morrison.
Realización sombreros retirada: Sofía Sellanes, Adela López Rodríguez, Alejandra Morrison.
Diseño y realización de vestuario de cuplé: Emma Episcopo y Mónica Geremía.
Diseño de maquillaje: Emma Episcopo.
Realización de maquillaje: Emma Episcopo, Belén Oriqu, Giuliana Calvi, Wendy Resnic, Gaia Marichal.
Sonido: Ulises Rivas, Martín Brizsolara.
Sonido ensayos: Gustavo De León.
Iluminación: Juan Andrés Piazza.
Diseño gráfico pantallas: Gastón Meireles.
Redes sociales: Martín Auliso.
Diseño gráfico: Sofía Miranda.
Fotografía: Inés Carbajal.
Coordinación: Martín Auliso, Camilo López-Moreira, Camilo Camacho.
Gestión comercial: Raúl Ruso Giménez.
Intérpretes de lengua de señas uruguaya: Marcela Pírez, Dori Ramírez, Pablo García, Adriana De León, Karina Quintana, Marianella Galli.
Utilería: Rosina Bianco, Teo Benavídes, Kenai Gatti.
Componentes
Dirección escénica: Matías Canzani.
Primos: Joaquín De León, Rodrigo Stratta, Nicolás Rodríguez, Rocío Caraballo, Camilo López-Moreira, Evelyn Bergaglio.
Sobreprimas: Sofía Zanolli, Florencia Pérez.
Segundos: Juan Andrés Mígues, Juan López Peña. Martín Auliso, Javier Lezama, Camilo Camacho.
Batería: Lucía Da Silva, Estefanía Manisse, Martín Da Silva.